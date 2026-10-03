Тръмп се отказа от забраната за износ на дизел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да налага забрана върху износа на дизел, след като страните от Г-7 се договориха да освободят 100 млн. барела петрол и дизелово гориво от извънредните си резерви, предаде Ройтерс.

Решението на Г-7, което идва на фона на рекордно високите цени на дизела, може временно да облекчи натиска върху пазара, но според анализатори няма да отстрани основния проблем с ограниченото производство на рафинирани горива и рисковете за доставките през Ормузкия проток.

Тръмп по-рано беше поставил под въпрос възможността САЩ да ограничат износа на дизел, ако европейските държави не освободят количества от собствените си резерви. Републиканецът след това обаче заяви, че забраната "никога не е била на масата", въпреки че през последните седмици многократно е говорил за подобна мярка.

Освобождаването на резервите ще бъде координирано чрез Международната агенция по енергетика (МАЕ) и ще започне незабавно, като ще продължи четири месеца. Значителни количества дизел трябва да бъдат пуснати на пазара още през първите 20 дни.

Г-7 също така се ангажира да не въвежда ограничения върху търговията с енергийни продукти между страните от групата.

Според специалисти обаче мярката може да има предимно временен ефект.

"Освобождаването на резервите може да смекчи последиците за известно време, но основният проблем остава", заяви пред ДПА Самина Султан от Германския икономически институт (IW), предаде БТА. По думите ѝ ефектът за шофьорите ще зависи и от количеството дизелово гориво, което ще бъде пуснато на пазара, а Г-7 не е уточнила точното съотношение между петрола и дизела.

Според Оле Хансен, ръководител на отдела за стратегия за суровини в "Саксо Банк", основният натиск върху енергийния пазар вече не идва толкова от наличността на суров петрол, колкото от ограниченото предлагане на рафинирани продукти. Причината е по-ниският капацитет и намаленото производство на рафинериите в Близкия изток и Русия, посочи анализаторът.

Проблемът се усеща особено силно в Германия, където септември беше рекордно скъп месец за зареждане с гориво. Поскъпването на енергията с 14,9% на годишна основа допринесе за ускоряването на германската инфлация до 3,3%, а в провинция Северен Рейн-Вестфалия дизелът поскъпна с 48,7% спрямо септември миналата година.

Цените на петрола започнаха да се понижават след решението на Г-7. Сортът "Брент" се върна под 100 долара за барел, а европейските фючърси на газьола, използвани като ориентир за цените на дизела, поевтиняха с над 5%.

Според Султан обаче трайното нормализиране на енергийните цени зависи от възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Нарушенията по ключовия маршрут ограничиха износа на суров петрол и прекъснаха връзката на важни рафинерии със световния пазар.

Рисковете за корабоплаването остават високи. Танкер за суров петрол беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Екипажът е в безопасност и няма данни за петролен разлив.

"Ако едновременно станем свидетели на нова ескалация в Ормузкия проток и нищо не може да преминава през него, тогава резервите ще бъдат само капка в морето", предупреди Султан.