Иран екзекутира протестиращ след обвинения в стрелба по полицаи

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Иран екзекутира още един мъж във връзка с масовите протести в страната в края на миналата и началото на тази година.

Смъртната присъда на Сиаваш Джамшиди е била изпълнена рано тази сутрин, съобщи свързаната с властта агенция Мизан, предаде БТА.

Прокуратурата обвини Джамшиди, че е стрелял по полицаи по време на протестите. Според властите анализ на данни от мобилния му телефон е показал, че той многократно е участвал в демонстрациите и е използвал огнестрелно оръжие.

Съдът го е осъдил на смърт по обвинения във "война срещу Бога", използване на огнестрелно оръжие и заговор срещу националната сигурност.

По данни на правозащитни организации Джамшиди е най-малко 32-ият мъж, екзекутиран във връзка с протестната вълна.

Демонстрациите започнаха в края на декември на фона на задълбочаващата се икономическа криза в Иран, а впоследствие прераснаха в масови протести. Властите отговориха със силови действия, при които според правозащитни организации са загинали хиляди демонстранти.

Директорът на базираната в Норвегия организация "Иран хюман райтс" Махмуд Амири-Могадам заяви в "Екс", че най-малко още 100 протестиращи са застрашени от екзекуция.

Международни правозащитни организации от години критикуват широкото прилагане на смъртното наказание в Иран. Според тях иранските власти използват екзекуциите и като средство за сплашване и възпиране на политическото недоволство.

Иранската съдебна система често използва широко формулирани обвинения, сред които шпионаж, застрашаване на националната сигурност и богохулство.

Според доклад на "Амнести интернешънъл" през 2025 г. в Иран са били екзекутирани най-малко 2159 души. Това е най-високият регистриран брой в страната от 1981 г. насам.