Активите на "Лукойл" в България - част от преговорите на САЩ и Русия за Украйна?

Недостигът на дизел и авиационно гориво след началото на войната в Иран прави рафинериите в страната ни, Румъния и Нидерландия стратегически важни

Разговорите между екипа на американския президент Доналд Тръмп и Русия за прекратяване на войната в Украйна са се разширили и вече включват многомилиардна сделка за международните активи на "Лукойл", сред които е и рафинерията на компанията в България, съобщи "Ню Йорк таймс" (NYT).

Предложението, което ще се нуждае от одобрението както на американското правителство, така и на Кремъл, обхваща петролни находища, рафинерии и бензиностанции на руската енергийна група по света.

"Лукойл" оцени международните си активи на около 20 млрд. долара по-рано т.г., но цената и структурата на евентуалната сделка все още не са ясни.

Според "Ню Йорк таймс" водещ кандидат за придобиването на активите е група, включваща американския милиардер и инвеститор Тод Боули, две компании от Близкия изток, чиито ръководители имат делови отношения със семействата на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и Корпорацията за международно финансиране на развитието на САЩ.

Един от инвеститорите е катарски конгломерат, контролиран от братята Мутаз и Рамез ал Хаят, които работят с Къшнър и съпругата му Иванка Тръмп по проект за луксозен курорт в Албания.

Друг участник е фонд от Абу Даби, контролиран от шейх Тахнун бин Зайед ал Нахаян, който чрез свои инвестиции е свързан с основаната от Уиткоф и семейството на Тръмп компания за криптовалути "Уърлд Либърти Файненшъл", предаде БТА.

Няма данни Уиткоф или Къшнър лично да получат финансова облага от сделката, отбелязва американският вестник. Бившият прокурор от Министерството на правосъдието на САЩ и съветник по етичните въпроси Хуей Чън обаче определя преплитането на лични делови връзки и външна политика като "тревожно".

Руският президент Владимир Путин е поставил въпроса за сделката по време на срещата си с Уиткоф и Къшнър в Кремъл на 5 септември. Според източници на "Ню Йорк таймс" той я е представил като начин да покаже на руснаците, че могат да правят бизнес със САЩ. Американските представители пък са видели в нея възможност за подобряване на отношенията с Москва и за понижаване на световните цени на енергията.

Особено значение имат рафинериите на "Лукойл" в Нидерландия, България и Румъния, които произвеждат дизелово и авиационно гориво. Тези продукти са в недостиг от началото на войната с Иран, което дава допълнителен стимул на Тръмп да подкрепи сделка, която би могла да увеличи достъпа до горива.

Предварителната договореност за продажба на активите на американската инвестиционна група "Карлайл" остана без окончателно одобрение от Вашингтон. След забавянето групата около Боули се е превърнала във водещ кандидат, посочва американското издание. Американското финансово министерство удължи до 22 октомври срока на лиценза, позволяващ преговори и сключване на условни споразумения за продажбата на международните активи на "Лукойл".

В България "Лукойл" притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов заяви през септември, че местните дружества нямат отношение или информация за преговорите за продажба на международните активи на компанията майка.

Българските активи са сред значимите международни притежания на руската компания. Те включват рафинерията в Бургас и мрежа от обекти за търговия с горива. Отделен американски лиценз разрешава определени сделки с българските дружества на "Лукойл" до 29 октомври.