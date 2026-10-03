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Освободиха под гаранция британско-иранския гражданин, задържан край базата RAF Fairford

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RAF Fairford СНИМКА: РОЙТЕРС

25-годишният британско-ирански гражданин, арестуван по подозрение в подготовка на терористични действия във връзка с инцидента край американската военновъздушна база RAF Fairford в Англия, е освободен под гаранция, съобщиха британските антитерористични власти.

Мъжът беше задържан в четвъртък в лондонския район Уестминстър. В рамките на разследването антитерористичната полиция претърси два имота в района, като съобщи, че обиските вече са приключили. Разследването продължава, предаде БТА.

Преди това петима британски граждани на около 20 години, всички от Лондон, бяха арестувани рано сутринта в неделя близо до RAF Fairford по подозрение в престъпления, свързани с тероризъм и взривни вещества. И петимата впоследствие бяха освободени под гаранция.

Базата RAF Fairford се използва от американските военновъздушни сили и е служила като отправна точка за американски бомбардировачи, участвали в удари срещу Иран. Британските власти разследват и възможна намеса на чужда държава, като разглеждат и версия за връзка с Иран. Техеран отрича да има отношение към случая.

Десетки жители в района около базата бяха евакуирани, докато въоръжени полицаи и специалисти по обезвреждане на взривни устройства претърсваха района след сигнал за подозрителна активност.

В три микробуса, свързани с петимата първоначално задържани, беше открито количество бензин, което би могло да бъде използвано като запалително вещество. В превозните средства обаче не бяха открити взривни устройства.

RAF Fairford СНИМКА: РОЙТЕРС

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