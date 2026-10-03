14 нелегални мигранти заловени в Одрин и Къркларели

Общо 14 нелегални мигранти са заловени от турските власти при отделни акции в Одрин и Къркларели, съобщават турски медии, информира БТА.

По време на проверки на различни места в Одрин и района властите установили, че 10 чуждестранни граждани са влезли незаконно в страната. По информация на „Хабертюрк“ полицията е задържала нелегалните мигранти, чиято националност не се съобщава. След приключване на процедурите по установяването на самоличността им лицата са предадени в Областната дирекция за управление на миграцията.

При друга операция на властите в град Къркларели, проведена в района на турско-българската граница, са заловени други четирима нелегални мигранти, които се подготвяли да преминат през границата към България. Мигрантите са предадени в Центъра за репатриране на нелегални мигранти в Пехливанкьой.