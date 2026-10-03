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Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия c брадва от аварийното оборудване

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Самолет. Снимка: Рixabay

Помощник-пилотът на отклонения самолет на "Флайдубай" е нападнал първия с брадва от аварийното оборудване и се е опитал да поеме контрола над машината, съобщи прокуратурата на Обединените арабски емирства, цитирана от УАМ, информира БТА.

Властите в ОАЕ разглеждат станалото в сряда като предполагаем опит за терористична атака. По-рано израелското правителство също го определи по този начин, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот е бил повлиян от ислямистка идеология.

Брадвите са част от задължителното оборудване на самолетите и при извънредни ситуации могат да се използват за разбиване или разрязване на облицовки или други препятствия.

Разследването в ОАЕ продължава. Властите се опитват да установят мотивите на втория пилот и дали той е имал връзки с други лица или организации.

Полет FZ1073 на базираната в ОАЕ авиокомпания "Флайдубай" пътувал от Дубай за Тел Авив, когато помощник-пилотът е нападнал първия пилот. При инцидента самолетът започнал рязко да губи височина. Капитанът, който е индийски гражданин, бил тежко ранен, но успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя и да помогнат за овладяването на ситуацията. Впоследствие самолетът извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия, допълва ДПА. 

Вторият пилот, който според израелски източници е гражданин на Оман, е бил отведен в ОАЕ.

"Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на запознати със случая източници, съобщи, че оманските власти по-рано са забранили на втория пилот да лети заради опасения, че е имал радикални идеологически възгледи.

Саудитският телевизионен канал "Ал Арабия" също съобщи, позовавайки се на свои източници, че Оман му е наложил забрана да лети. Според медията той е бил повлиян от екстремистки идеи по време на предишни престои в Сирия.

Самолет. Снимка: Рixabay

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