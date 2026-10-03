Пожарникар пламна, докато гасеше огън при протестите във Франция

Кмет на парижкото предградие беше заснет да се смее и танцува с демонстранти пред блокирано училище

Пожарникар беше обхванат от пламъци, докато се опитвал да изгаси горящ предмет на парижката улица в Бордо по време на ученическите протести във Франция. Кадри от случилото се, разпространени в социалните мрежи, показват как огънят се прехвърля върху него, докато приближава, за да го потуши, съобщава "Дейли мейл".

Инцидентът е станал по време на продължаващите протести и блокади във Франция, при които вече има десетки ранени и стотици задържани. Демонстрациите, започнали миналата седмица, са свързани с недоволство от състоянието на образованието и публичните услуги.

снимка: Ройтерс

Само във вторник са били задържани около 440 души във връзка с протестите в гимназиите, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нюнес. Повечето от задържаните са непълнолетни. По думите му е имало и седем случая, при които протестиращи са хвърляли солна киселина по служители на реда.

Образователният министър Едуар Жефре съобщи, че от началото на демонстрациите са пострадали 76 души – ученици и служители.

Напрежението се разраства в редица френски градове. В Сен Дени, северно от Париж, ученици са блокирали училище, а край входа е бил запален огън. В Лион и Лил протестиращи са хвърляли предмети по полицейските кордони. В Нанси пожарникари са били принудени да гасят горящи барикади, издигнати от гимназисти.

В същото време кметът на парижкото предградие Сен Дени Бали Багаоко беше заснет да се смее и танцува с демонстранти пред блокирано училище. На кадрите около него се виждат пламъци край портите на сградата.

снимка: Ройтерс

Багаоко е член на лявата партия „Непокорна Франция", ръководена от Жан-Люк Меланшон. Парижката полицейска префектура е подала сигнал срещу кмета за „подбуждане към извършване на престъпление".

Полицията е задържала и протестиращ, който е отправил заплахи срещу държавните институции. Левият активист Ричи Тибо е призовал учениците да подпалят Елисейския дворец и да започнат революция. „Ще нападнем всяко полицейско управление в тази страна. Утре ще подпалим Елисейския дворец", заявил той пред тълпа в Сен Дени.

Протестите вече доведоха и до обвинения в полицейска употреба на прекомерна сила. 14-годишно момче е загубило шест зъба, след като полицай е изстрелял граната със сълзотворен газ от непосредствена близост към челюстта му по време на блокада пред парижко училище. Полицейският надзорен орган е започнал разследване. Според твърденията момчето преди това е ударило полицайка.

снимка: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон осъди блокадите и палежите. „Гимназиите са места, които трябва да бъдат отворени и да предават знания. Те не са предназначени да бъдат блокирани или кофите за боклук да бъдат палени", заяви той пред журналисти в Мадрид.

Въпреки насилието учениците настояват за промени в условията, в които учат. 17-годишната Фадила от Сен Дени разказва пред Reuters, че в училището има хлебарки и плъхове, а температурите в класните стаи варират от непоносимо високи до много ниски в зависимост от времето.

„Не можем да работим при такива условия", казва тя.

снимка: Ройтерс

Кметът на Марсилия Беноа Паян също призова за спокойствие. По думите му младите хора имат тревоги за бъдещето си и за публичните услуги и трябва да могат да ги изразяват по мирен начин. Той обаче осъди пожарите и нападенията срещу учители, пожарникари, журналисти и жители на града.

Безредиците се случват в момент, когато френското правителство се подготвя да представи бюджета за 2027 г., който се очаква да включва съкращения на разходи заради натиска върху държавните финанси.

Последното национално движение на гимназисти с подобен мащаб е от 90-те години на миналия век. Тогава протестите довеждат до увеличаване на финансирането за образованието, но впоследствие разходите на ученик отново започват да стагнират въпреки нарастващите изисквания към училищата.