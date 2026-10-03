Пожарникар пламна, докато гасеше огън при протестите във Франция

Кмет на парижкото предградие беше заснет да се смее и танцува с демонстранти пред блокирано училище
Пожарникар беше обхванат от пламъци, докато се опитвал да изгаси горящ предмет на парижката улица в Бордо по време на ученическите протести във Франция. Кадри от случилото се, разпространени в социалните мрежи, показват как огънят се прехвърля върху него, докато приближава, за да го потуши, съобщава "Дейли мейл".
Инцидентът е станал по време на продължаващите протести и блокади във Франция, при които вече има десетки ранени и стотици задържани. Демонстрациите, започнали миналата седмица, са свързани с недоволство от състоянието на образованието и публичните услуги.
Само във вторник са били задържани около 440 души във връзка с протестите в гимназиите, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нюнес. Повечето от задържаните са непълнолетни. По думите му е имало и седем случая, при които протестиращи са хвърляли солна киселина по служители на реда.
Образователният министър Едуар Жефре съобщи, че от началото на демонстрациите са пострадали 76 души – ученици и служители.
Напрежението се разраства в редица френски градове. В Сен Дени, северно от Париж, ученици са блокирали училище, а край входа е бил запален огън. В Лион и Лил протестиращи са хвърляли предмети по полицейските кордони. В Нанси пожарникари са били принудени да гасят горящи барикади, издигнати от гимназисти.
В същото време кметът на парижкото предградие Сен Дени Бали Багаоко беше заснет да се смее и танцува с демонстранти пред блокирано училище. На кадрите около него се виждат пламъци край портите на сградата.
Багаоко е член на лявата партия „Непокорна Франция", ръководена от Жан-Люк Меланшон. Парижката полицейска префектура е подала сигнал срещу кмета за „подбуждане към извършване на престъпление".
Полицията е задържала и протестиращ, който е отправил заплахи срещу държавните институции. Левият активист Ричи Тибо е призовал учениците да подпалят Елисейския дворец и да започнат революция. „Ще нападнем всяко полицейско управление в тази страна. Утре ще подпалим Елисейския дворец", заявил той пред тълпа в Сен Дени.
Протестите вече доведоха и до обвинения в полицейска употреба на прекомерна сила. 14-годишно момче е загубило шест зъба, след като полицай е изстрелял граната със сълзотворен газ от непосредствена близост към челюстта му по време на блокада пред парижко училище. Полицейският надзорен орган е започнал разследване. Според твърденията момчето преди това е ударило полицайка.
Френският президент Еманюел Макрон осъди блокадите и палежите. „Гимназиите са места, които трябва да бъдат отворени и да предават знания. Те не са предназначени да бъдат блокирани или кофите за боклук да бъдат палени", заяви той пред журналисти в Мадрид.
Въпреки насилието учениците настояват за промени в условията, в които учат. 17-годишната Фадила от Сен Дени разказва пред Reuters, че в училището има хлебарки и плъхове, а температурите в класните стаи варират от непоносимо високи до много ниски в зависимост от времето.
„Не можем да работим при такива условия", казва тя.
Кметът на Марсилия Беноа Паян също призова за спокойствие. По думите му младите хора имат тревоги за бъдещето си и за публичните услуги и трябва да могат да ги изразяват по мирен начин. Той обаче осъди пожарите и нападенията срещу учители, пожарникари, журналисти и жители на града.
Безредиците се случват в момент, когато френското правителство се подготвя да представи бюджета за 2027 г., който се очаква да включва съкращения на разходи заради натиска върху държавните финанси.
Последното национално движение на гимназисти с подобен мащаб е от 90-те години на миналия век. Тогава протестите довеждат до увеличаване на финансирането за образованието, но впоследствие разходите на ученик отново започват да стагнират въпреки нарастващите изисквания към училищата.