ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дуел Джокович - Зверев в Пекин

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23669537 www.24chasa.bg

Турската частна телевизия НТВ: България не е единствената държава, която има претенции към цар Самуил

992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Посрещането на тленните останки на цар Самуил в София СНИМКА: Велислав Николов

Турската частна телевизия НТВ пише за „историческа размяна“ между България и Гърция по повод връщането днес в София на тленните останки на цар Самуил от Музея на византийската култура в Солун, където са се съхранявали след откриването им, съобщи БТА. 

„След 1000 години костите на цар Самуил се прехвърлят в България“, посочва в заглавие турският телевизионен канал.

НТВ информира за споразумението между Гърция и България за взаимно предоставяне на реликви с историческа стойност за двете страни, като отбелязва същевременно, че България не е единствената държава, която има претенции за Самуил. Телевизията посочва, че „царят, който има гигантска статуя в Скопие, отдавна е причина за неразбирателство“ между Северна Македония и България, като „властимащите в Северна Македония го смятат за свой лидер“.

Турската телевизия съобщава също, че Илияна Йотова, подкрепяна от настоящия премиер Румен Радев, който се застъпва за близки връзки едновременно с Москва, Европейския съюз и НАТО, започна предизборната си кампания за президентските избори от Велики Преслав – столица на Първото българско царство.

Телевизията дава и исторически сведения за Самуил. 

Посрещането на тленните останки на цар Самуил в София СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”