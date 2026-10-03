Стивън Спилбърг и Алек Болдуин на галаконцерта за първия сезон на Нюйоркската филхармония

Густаво Дудамел ръководи галаконцерта по повод откриването на сезона на Нюйоркската филхармония в зала „Дейвид Гефен“, пише „Ню Йорк таймс“, информира БТА.

Венецуелският диригент получи овации от близо 2200 души, сред които режисьорът Стивън Спилбърг, актьорите Алек Болдуин и Фиона Шоу, както и модната дизайнерка Каролина Ерера.

„Усещането е, като да те прегърне семейството – всички тези прекрасни хора“, каза 45-годишният Дудамел, който през септември официално започна своя петгодишен мандат като музикален и артистичен директор на Нюйоркската филхармония.

Дудамел, който ръководеше Филхармонията на Лос Анджелис през последните 17 години, дава старт на своя първи сезон с общо 14 концерта в три зали в рамките на три седмици. В началото на септември той ръководи концерт в „Радио сити мюзик хол“, а след седмица ще поведе оркестъра на първото му европейско турне от десетилетие насам, като първият концерт ще се състои в Париж.

Дудамел поясни, че иска да сложи край на широко разпространеното схващане, че класическото изкуство е недостъпно. Той изглежда постига значителен напредък в тази посока, поне в Ню Йорк, където лицето му се вижда на плакати из целия център на Манхатън. Приходите от билети за този сезон са скочили с 8 процента в сравнение със същия период миналата година, а продажбите на абонаменти са надхвърлили 12 милиона щатски долара, което е рекорд.

„Нашата мисия е да свързваме хората чрез красотата на музиката, чрез красотата на събирането заедно, за да се насладим на нещо толкова духовно“, каза Дудамел, чийто предпочитан дрес код за репетиции – черна тениска, черни дънки и маратонки – подходящ за неговия стил на енергично дирижиране, изглежда също толкова естествено на улицата, колкото и в концертна зала.

Галаконцертът в зала „Дейвид Гефен“, събрал от спонсори 6,6 милиона долара за оркестъра, започна с коктейл на площада пред „Линкълн център“. Блокове с тюркоазени и розови букви в горната част на стълбите на площада изписваха G-U-S-T-A-V-O D-U-D-A-M-E-L, а на банерите на английски и испански се четеше Nuestra nuevo era comienza ya — „Нашата нова ера започва сега“. Гостите, облечени в рокли с пайети и костюми с папийонки, пиеха коктейли и хапваха арепас – пълнени царевични питки, популярни във Венецуела, пише „Ню Йорк таймс“ в репортажа си от събитието.

Актьорът Алек Болдуин, любител на класическата музика, който е член на управителния съвет на оркестъра, позираше за снимки със съпругата си Хилария Болдуин.

В 80-минутния концерт Дудамел включи произведения на аржентински, мексикански и венецуелски композитори, „Валс“ на американската композиторка Габриела Лена Франк, носителка на наградата „Пулицър“, както и американската премиера на „Цирк“ от „1947: Сюита за пиано и оркестър“ на актьора Антъни Хопкинс.

Актьорът Брайън Стокс Митчъл, носител на наградата „Тони“, изпя фрагменти от мюзикъла на Стивън Сондхайм от 1970 г. Company. Последва откъс от „Денят на истината“ – научнофантастичния трилър на Спилбърг от тази година с музика на Джон Уилямс, а финалът бе с Harlem на Дюк Елингтън.

След концерта любезният Дудамел поздравяваше всички свои почитатели, които го обграждаха по време на тържествената вечеря.

„Опитвам се да опозная града, за да реша къде да се установя“, каза диригентът, който обикаля кварталите „Горен Уест Сайд“ и „Челси“, докато търси жилище, където да живее със съпругата си, испанската актриса Мария Валверде, и 15-годишния си син Мартин. „Толкова съм щастлив тук“, добави той. „Честно“.