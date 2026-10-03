Мицкоски: Гледам на пренасянето на мощите на цар Самуил през Бледския договор, в резултат на който мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес, че ще коментира пренасянето на мощите на цар Самуил в България през призмата на Бледската спогодба, „постигната непосредствено след капитулацията на фашистка България, която окупира територията на днешна Македония по време на Втората световна война”, съобщи БТА.

Мицкоски коментира за първи път събитието по пренасянето на мощите на цар Самуил, което от няколко дни присъства в социалните мрежи и медиите в страната. В отговор на журналистически въпрос след посещението си на изграждането на нов мост в Скопие Мицкоски изрази съжаление, че за Бледската спогодба в Северна Македония малко се говори.

„Що се отнася до пренасянето на мощите, бих се върнал няколко десетилетия назад, когато мощите на македонския великан (Георги) Делчев, в резултат на Бледския договор, бяха донесени в Скопие. И това е нещо, което би трябвало да ни прави горди като македонци, защото мощите на този велик човек, който е изпреварил времето си, символизират много за македонската идентичност“, заяви Мицкоски.

Той не пропусна да посочи индиректно бившия премиер на страната Зоран Заев, който през 2020 г. в интервю за българска медия каза, че по време на Втората световна война България е администрирала територията на днешна Северна Македония. „Някои го наричат ​​„администриране“ – за щастие те са бивши политици на власт, но все още са активни в опозицията“, каза Мицкоски.

Пренасянето на костите на цар Самуил в България днес е сред водещите теми в Северна Македония.