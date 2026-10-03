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ВЕИ покриват 60% от потреблението на електроенергия в Германия

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ВЕИ покриват 60 на сто от потреблението на електроенергия в Германия. Снимка: Дияна Райнова

Възобновяемите енергийни източници, главно вятърната и слънчевата енергия, са покрили рекордните близо 61 на сто от потреблението на електроенергия в Германия през първите три тримесечия на годината, сочат данни на браншови организации, цитирани от ДПА, съобщи БТА.

Общото брутно производство на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило с 8,7 на сто до 237,5 млрд. киловатчаса, сочи оценката.

Производството на електроенергия от наземни и морски вятърни централи, както и от фотоволтаични инсталации, се е увеличило значително, според Центъра за изследване на слънчевата енергия и водорода в Баден-Вюртемберг (ZSW) и Германската асоциация на енергийната и водната индустрия (BDEW).

Производството на електроенергия от водноелектрически централи обаче е намаляло заради по-малкото валежи. Производството от биомаса също се е понижило леко.

Германското правителство си е поставило за цел да увеличи дела на възобновяемата електроенергия до 80 на сто през 2030 година. За да балансира непостоянното производство на електроенергия при постепенното спиране на въглищните централи, правителството планира да субсидира изграждането на нови газови електроцентрали.

ВЕИ покриват 60 на сто от потреблението на електроенергия в Германия. Снимка: Дияна Райнова

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