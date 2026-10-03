Пилотът на Flydubai прекарал години в Сирия, отстраняван е от полети за радикални възгледи

Вторият пилот, опитал да отвлече самолет на Flydubai, летящ към Израел, е бил отстраняван от полети и преди заради опасения за радикални възгледи, след като е прекарал време в контролирана от „Ислямска държава" Сирия.

Оманският гражданин Хамам Ал Хамами, на 29 години, е нападнал капитана Смит Мачхар с аварийната брадва в опит да поеме контрола над самолета в сряда сутринта. Полетът FZ1073, превозващ 182 души от Дубай към Тел Авив, е започнал рязко снижение и е загубил около 14 000 фута за 29 секунди, пише "Дейли мейл".

Пътници и членове на екипажа са успели да надвият втория пилот. Сред тях е бил и израелецът Янив Хаюн, който разбил вратата на пилотската кабина и се преборил с нападателя. По думите му той е успял да задържи втория пилот, докато други пътници му помогнали да го вържат.

Ал Хамами е работил като стажант в националната авиокомпания на Оман през 2024 г., но е бил отстранен от полети заради опасения, че може да е бил повлиян от радикални групировки по време на престоя си в Сирия. След това е преместен на административна длъжност. По-късно е нает от Flydubai.

Според дипломат от Залива той е преминал стандартните проверки за сигурност при назначаването си, но те вероятно са били насочени основно към криминалното му досие, без задълбочена проверка за признаци на радикализация. През 2025 г. той е преминал и тримесечно обучение в Royal Air Maroc, но кандидатурата му за работа там е била отхвърлена.

Ал Хамами е учил в британски университет и е завършил дистанционно обучение по авиационен мениджмънт в Buckinghamshire New University. Учил е и инженерство в Австралия. Роден е в ОАЕ, майка му е сирийка, а оманското си гражданство е получил от баща си.

Властите в ОАЕ разследват дали е действал сам или е имал връзки с екстремистки организации. Главният прокурор на ОАЕ Хамад Саиф Ал Шамси заяви, че вторият пилот е „опитал да извърши терористичен акт", като е нападнал капитана и се е опитал да поеме контрола над самолета. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че нападателят е преминал през „ислямистка радикална индоктринация".

След нападението самолетът е подал код 7700 за обща аварийна ситуация, а за кратко и код 7500, който обозначава незаконна намеса или отвличане. Машината е била отклонена към Табук, Саудитска Арабия, където е кацнала аварийно.

Капитанът Мачхар е бил тежко ранен, но е успял да се пребори с втория пилот и да предотврати по-голяма трагедия. Пътниците също са помогнали за овладяването на ситуацията. Самолетът е загубил около 14 000–15 000 фута височина за по-малко от минута.

Янив Хаюн разказва, че след като влязъл в кабината, видял ранения пилот на пода, а вторият пилот бил надвесен над управлението. Той го хванал за гърлото и го изтласкал от креслото, след което други пътници му помогнали да го обезвредят.

Хаюн успял за няколко секунди да издърпа управлението назад и да изправи носа на самолета. Той казва, че знаел какво да направи от телевизионното предаване „Air Crash Investigation". По-късно един от пилотите, пътуващи извън служба, поел управлението.

Самолетът е успял да кацне безопасно, въпреки че при екстремното снижение голяма част от руля на опашката е била откъсната. Авиационни експерти определиха оцеляването на машината и пътниците като забележително.

Flydubai съобщи, че спира полетите си до и от Израел, докато разследва инцидента.