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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23669961 www.24chasa.bg

Мощни експлозии в контролираната от бунтовниците хути столица на Йемен

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Изглед от старата част на йеменската столица Сана. СНИМКА: ГЕОРГИ МИЛКОВ

Мощни експлозии се чуват днес в контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен, Сана. Медия, свързана с подкрепяните от Иран бойци съобщи за саудитски удари в града, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

Сраженията между хусите и Саудитска Арабия, която граничи с Йемен, не дават никакви признаци за отслабване и кралството редовно нанася удари срещу бунтовниците, които се сражават и срещу подкрепяните от саудитските сили йеменски правителствени сили.

Кореспондент на АФП съобщи, че е чул най-малко пет експлозии в различни части на града, а друг е видял как два изтребителя изстрелват ракети срещу Сана.

Свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“ съобщи за „саудитска агресия срещу Сана“, без да предостави повече подробности, включително дали атаката е причинила жертви.

По-рано днес телевизията съобщи, че „саудитският враг взема на прицел телекомуникационната мрежа в региона Саада с ракети“, визирайки крепостта на бунтовниците в Северен Йемен.

Хусите вече обвиниха Саудитска Арабия, че бомбардира Сана и вчера и в четвъртък.

При светкавична офанзива миналия месец хусите превзеха крайбрежието на Червено море и укрепиха контрола си над протока Баб ел Мандеб, припомня АФП.

Протокът придоби по-голямо значение, след като корабоплаването през Ормузкия проток, от другата страна на Арабския полуостров, беше силно ограничено вследствие на мерките, наложени от Иран в края на февруари след избухването на войната в Близкия изток.

Изглед от старата част на йеменската столица Сана. СНИМКА: ГЕОРГИ МИЛКОВ

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