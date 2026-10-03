Вашингтон ще отпусне заем от $4,2 млрд. за увеличаване на производството на ядрена енергия на „Вистра“

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Правителството на САЩ се очаква да отпусне заем от около 4,2 млрд. долара на енергийната компания „Вистра“ (Vistra Corp.) за увеличаване на производството на електроенергия от нейните ядрени централи, съобщи Ройтерс, позовавайки се на запознат източник, информира БТА.

Очаква се министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт да обяви решението в понеделник в ядрена централа на компанията край езерото Ери в щата Охайо.

Средствата ще бъдат използвани за повишаване на мощността на поне три от четирите ядрени централи на „Вистра“. Увеличението може да бъде извършено, без да се налага издаването на нови лицензи от Комисията за ядрено регулиране на САЩ.

Мощността на съществуващите реактори може да бъде повишена чрез използване на малко по-високо обогатен уран, увеличаване на дела на новото гориво или по-мащабни технически промени, включително подмяна на основните турбини, посочва американският ядрен регулатор.

Подобни модернизации се извършват в САЩ от 70-те години на миналия век. Към 2022 г. комисията е одобрила повече от 170 увеличения на мощността на реактори.

„Вистра“ разполага с шест реактора в четири американски ядрени централи с обща мощност над 6,5 гигавата. Произведената от тях електроенергия е достатъчна за снабдяването на около 3,25 милиона домакинства.

Министерството на енергетиката и компанията не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Потреблението на електроенергия в САЩ нараства за първи път от десетилетия, стимулирано от разширяването на центровете за данни за изкуствен интелект, електрификацията на транспорта и добива на криптовалути.

Президентът Доналд Тръмп постави цел ядрените мощности на страната да бъдат увеличени четирикратно до 2050 г. Министерството на енергетиката разполага със стотици милиарди долари за финансиране чрез кредитната си служба, като Райт заяви, че основната част от този ресурс ще бъде насочена към ядрени централи.