Мая Санду: Войната на Русия срещу Украйна пряко застрашава живота на нашите граждани

Президентката на Молдова Мая Санду осъди масираните руски атаки срещу Украйна през изминалата нощ, както и нарушаването на въздушното пространство на Молдова от пет дрона и ракети, предаде Молдпрес, съобщи БТА.

Санду съобщи, че тази сутрин в рамките на около 15 минути пет дрона и ракети са навлезли във въздушното пространство на Молдова и са се взривили в близост до населени места в четири района.

„Войната на Русия срещу Украйна пряко застрашава живота на нашите граждани“, се казва в изявлението ѝ.

Фрагменти от дронове са открити извън населената част на Каушени, край село Дубовца в Хинчещкия район, между населените места Делакеу и Пухачени в Новоаненския район, както и край село Крокмаз в Щефан-Водския район. В Крокмаз взривът е предизвикал пожар сред растителността и е нанесъл материални щети.

„Русия може да прекрати тази война още днес, а докато продължава да атакува, Украйна се нуждае от подкрепа, за да защити своите граждани и да опази и нашия мир“, заяви президентката.

Тя призова гражданите да не се приближават до фрагменти от дронове или други подозрителни предмети и незабавно да уведомяват властите.

В изявление от предишния ден в Хелзинки Мая Санду заяви, че през 2026 г. руски дронове са навлизали във въздушното пространство на Молдова повече от 45 пъти, като осем от тези случаи са регистрирани през последната седмица. Тогава президентката също подчерта, че Молдова укрепва способностите си за противовъздушна отбрана и модернизира армията си.