"Ес енд Пи Глобъл": Кредитният рейтинг на Румъния запазва ниво BBB-/A-3 с негативна перспектива

Международната рейтингова агенция "Ес енд Пи Глобъл" (S&P Global) потвърди късно в петък суверенния кредитен рейтинг на Румъния на ниво BBB-/A-3 (инвестиционен клас) и запази негативната перспектива, се посочва в съобщение на рейтинговата агенция, цитирано от агенция Аджерпрес, информира БТА.

Негативната перспектива отразява мнението на S&P, че рисковете, свързани с изпълнението на мерките за консолидиране на публичните финанси на Румъния и намаляване на външните дефицити, остават високи. Перспективата също така отразява чувствителността на страната към промени в доверието на инвеститорите на фона на значителните нужди от външно финансиране и високия дял на държавния дълг, притежаван от нерезиденти.

Рейтинговата агенция посочва, че може да понижи рейтинга на Румъния, ако продължителният процес на формиране на правителство, последвал разпадането на коалицията през май 2026 г., попречи на намаляването на бюджетния дефицит през 2027 и 2028 г. Агенцията вижда риск провалът при прилагането на надеждна фискална траектория и политики не само да застраши бюджетната консолидация, но и да увеличи общите рискове, като влошаване на доверието на инвеститорите, повишаване на разходите за финансиране и засилване на натиска върху платежния баланс, съобщава Аджерпрес.

S&P може също да обмисли понижение на рейтинга, ако външният натиск се засили – например ако затрудненията на енергийния пазар нарушат средносрочните инфлационни очаквания за Румъния и същевременно значително отслабят икономическия растеж, платежния баланс и бюджетните резултати.

Рейтинговата агенция може да промени перспективата на стабилна, ако външните и фискалните дефицити на Румъния намалеят, спирайки влошаването на държавните и външните баланси. Този сценарий би бил подкрепен от надежден средносрочен политически план, евентуално основан на широк политически консенсус, както и от възстановяване на икономическия растеж.

S&P оценява общия бюджетен дефицит на правителството за тази година на 6,25 процента от БВП, което е спад от 7,9 процента от БВП през 2025 г. и 9,3 на сто от БВП през 2024 г.

„Няколко пакета от реформи, въведени през периода 2025-2026 г., доведоха до фискални подобрения, включително чрез увеличаване на данъка върху добавената стойност, повишаване на акцизите, замразяване на заплатите и пенсиите, както и промени в корпоративния данък. Тези усилия доведоха до значителна фискална консолидация и номинално свиване на държавните разходи въпреки забавянето на икономиката. Това свиване беше стимулирано от мерките за намаляване на разходите, включително замразяването на заплатите в публичния сектор и пенсиите, прието миналата година“, посочва рейтинговата агенция.

Въпреки че дефицитът намалява, агенцията прогнозира нетен държавен дълг от 60 процента от БВП до 2027 г., спрямо 52 на сто от БВП в края на 2025 г.

И трите големи рейтингови агенции – S&P Global Ratings, „Мудис“ (Moody’s) и „Фич“ (Fitch), поддържат „негативна“ перспектива за суверенния рейтинг на Румъния. Това поставя страната на една стъпка от рейтинг в категорията „junk“ (непрепоръчителен за инвестиции — бел. ред.).