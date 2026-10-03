Ирански лидер: Тръмп е най-лошият US президент в историята. Тръмп: А в Иран никой не ще да е президент

Можеш да печелиш всеки ден в собственото си въображение. Но реалността се определя от Иран, каза още иранският лидер

Доналд Тръмп е най-лошият американски президент в историята. Това заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. А Тръмп отвърна с нова атака срещу иранското ръководство по време на митинг в Алабама, пише Fox News.

„Провал след провал, но най-лошият президент в американската история продължава да говори и да говори, а сега думите му дори изпревариха собствените му фантазии", написа Резаи в X. „Можеш да печелиш всеки ден в собственото си въображение. Но реалността се определя от Иран, от неговия народ, неговите войници и неговите ракети."

По-късно Тръмп нападна иранския режим, който беше разтърсен в началото на операция „Епична Ярост" („Epic Fury") с убийството на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

„Те загубиха един набор от лидери. После загубиха друг набор от лидери. След това загубиха половината от трети набор, а после проведоха някакъв балотаж за това кой иска да бъде президент и нямаше кандидати. Всички казваха: „Аз не, аз не искам да бъда", заяви Тръмп в Мобил, Алабама.

„И това е част от нашия проблем. Не знам с кого, по дяволите, да разговарям. Няма с кого да разговарям. Никой не иска да бъде президент. Бих казал: „С кого да говоря в Иран?" Няма никого наоколо. Чук-чук. Няма никого вкъщи", добави Тръмп.

„Но тази война скоро ще приключи. По един или друг начин, по един или друг начин. Ще приключи много скоро и вероятно непосредствено след междинните избори", каза още той.

Размяната на реплики между двамата лидери идва на фона на конфликта между САЩ и Иран, който продължава вече близо седем месеца, след като в края на февруари Вашингтон и Израел започнаха удари срещу Иран. В първите дни на войната беше убит върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, а последвалите атаки разтърсиха ръководството на Техеран. САЩ обявиха, че целта им е да окажат натиск върху Иран за ядрената му програма и подкрепата за въоръжени групировки.

Сраженията засегнаха и един от най-важните петролни маршрути в света – Ормузкия проток. На 1 март Иран блокира преминаването през него, което доведе до рязък спад на корабния трафик и наруши доставките на петрол и други суровини. Преди конфликта през протока са преминавали средно около 95 кораба дневно, докато след блокирането броят им е паднал до около 10.

Оттогава Вашингтон и Техеран периодично говорят за възможни преговори, но без трайно споразумение. През септември Иран предложи отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на разговорите за ядрената си програма, като поиска в замяна прекратяване на военните действия, вдигане на американската блокада на иранските пристанища и санкциите върху петрола. Тръмп отхвърли предложението, но по-късно заяви, че очаква преговорите да бъдат подновени.