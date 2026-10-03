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Стотици на антиимигрантски протести в Саутхемптън и Дувър

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Стотици участваха в антиимигрантски протести в Саутхемптън и Дувър.

Стотици хора се събраха днес на антиимигрантски протести в английските пристанищни градове Саутхемптън и Дувър, предадоха ДПА и британската агенция Пи Ей Мидия, съобщи БТА.

В Саутхемптън демонстранти от движението „Патриоти от Южния бряг“ се събраха в центъра на града, където имаше и контрапротест на активисти от организацията „Изправи се срещу расизма“.

Участниците в антиимигрантското шествие тръгнаха от пристанището с английски и британски знамена и скандираха „Спрете лодките“ и други лозунги срещу миграцията. Шествието премина без сериозни инциденти покрай контрапротеста.

Полицията в графство Хемпшър въведе допълнителни мерки за сигурност и ограничения за демонстрантите, включително забрана за прикриване на лицата с цел скриване на самоличността.

Подобни мерки бяха въведени и в Дувър, където значителен брой полицаи бяха разположени в центъра на града. Там също беше организиран контрапротест, а полицията предупреди, че двете групи може да се опитат да се доближат една до друга.

И в Дувър беше въведена временна забрана участниците в протеста да прикриват лицата си, като изключения са предвидени по религиозни, здравни или професионални причини.

Стотици участваха в антиимигрантски протести в Саутхемптън и Дувър.

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