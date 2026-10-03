Японски производител на уреди за готвене прави бира от неизползван ориз

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Японски производител на уреди за готвене продава крафт бира от неизползван ориз, като се надява да намали с около 30 тона хранителните отпадъци, които ежегодно се генерират при разработването на оризоварките на компанията, предаде Киодо, съобщи БТА.

Базираната в Осака „Зоджируши корп.“ (Zojirushi Corp.) е достигнала годишната си цел от 100 000 кенчета от своята крафт бира „Зо но май“ („Танцът на слона“) за около шест месеца, като необичайната комбинация е спечелила популярност сред потребителите.

„Успяхме да оползотворим максимално нашите ресурси, като същевременно създадохме нова стойност“, заяви 30-годишният говорител на „Зоджируши“ Кацухико Хамада.

Компанията провежда многобройни тестове при разработването и оценката на характеристиките на своите оризоварки. По-голямата част от храната, останала след тестовете, се използва за компост, но компанията е търсела и други начини за оползотворяване на ориза и е започнала да произвежда крафт бира по предложение на друга компания, специализирана в намаляването на хранителните отпадъци.

През 2023 г. „Зоджируши“ пусна първата си бутилирана крафт бира от неизползван ориз, наречена „Харе то хо“, с надеждата усилията ѝ за предотвратяване на разхищението на храни да наберат популярност.

Компанията пусна през март тази година втората си крафт бира - „Танцът на слона“, след около година разработване. Базираната в Ниигата „Ечиго Бийр“ (Echigo Beer Co.) произвежда бирата, като смесва сварен ориз и гореща вода с малц, при което нишестето в ориза се превръща в захар.

Бирата със златист цвят е с алкохолно съдържание от 4,5 на сто, с по-слабо изразена горчивина и мек послевкус, който се съчетава добре с повечето храни.

Тя се предлага в супермаркети и магазини за стоки от първа необходимост, а може да бъде закупена и от официалния сайт на компанията за 405 йени (2,5 долара).

Въпреки усилията на „Зоджируши“ за намаляване на хранителните отпадъци обаче, в процеса на производство на бирата се използват само 5 на сто от 30-те тона останал ориз

„Надяваме се в бъдеще да намерим приложение на целия останал ориз в друг продукт“, каза Хамада.