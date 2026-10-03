Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Ръководителят на затворите в американския щат Тенеси подава оставка след неуспешната екзекуция на осъдената на смърт Криста Пайк в сряда. Губернаторът Бил Лий обяви промяната в събота в съвместно изявление с комисаря на Департамента за корекции на Тенеси Франк Страда, пише Би Би Си.

Страда заяви че оттеглянето на шефа на затворите е „в най-добрия интерес" на щата и определи продължаващото разследване на случилото се като „напълно уместно и необходимо".

Пайк, която е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на Колийн Слемър, оцеля след две инжекции и в момента е в критично състояние в болница в Тенеси, докато адвокатите ѝ настояват присъдата ѝ да бъде заменена.

„Комисар Страда изпълняваше задълженията си почтено и оценявам готовността му да постави интересите на жителите на Тенеси на първо място в този труден момент", заяви Лий.

Лий разпореди независимо разследване на опита за екзекуция на Пайк и спря всички екзекуции в щата до края на годината.

Пайк се лекува в болница в Нешвил, Тенеси, където лекарите се опитват да изчистят от организма ѝ лекарствата, използвани по време на екзекуцията, според съдебни документи.

В сряда на Пайк са били поставени две смъртоносни дози пентобарбитал, но тя останала жива. След това е откарана с линейка в болница. Докато е получавала двете дози, „през цялата процедура се е чувало как плаче, хленчи и диша тежко", твърдят адвокатите ѝ. В четвъртък вечерта тя е била в безсъзнание, интубирана и на изкуствено дишане.

Департаментът за корекции на щата защити използвания метод, като заяви, че „протоколът не позволява допълнителни процедури извън извършеното".

Властите все още не са заявили дали ще направят нов опит да екзекутират Пайк. Те не са дали и обяснение какво точно се е объркало. В петък адвокатите ѝ внесоха спешно искане за запазване на „всички и всякакви доказателства", свързани с неуспешната екзекуция.

Адвокатите на Пайк по-рано предупредиха, че медицинската ѝ история и анатомичните особености – включително тромбоцитозата, състояние, свързано с повишено съсирване на кръвта, както и малките ѝ вени, създават риск тя да изпита „ненужна" болка и страдание при смъртоносната инжекция.

Опитът за екзекуция се състоя, след като адвокатите на Пайк претърпяха няколко неуспешни правни опита в последния момент да го спрат. Върховният съд на САЩ отхвърли две отделни искания за спиране на смъртоносната инжекция. Губернаторът на Тенеси също отхвърли молбата на Пайк за помилване. Тя е единствената жена в смъртния коридор на щата.

Пайк е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип пребили, измъчвали и убили 19-годишната Слемър през 1995 г. Година по-късно тя е осъдена на смърт след огромен медиен интерес към убийството в Ноксвил, Тенеси.