Арестуваха двама иранци, готвели бомбен атентат в Манчестър

Двама ирански граждани са обвинени в терористични престъпления заради предполагаем заговор за бомбен атентат срещу еврейската общност в Манчестър.

34-годишният Рахман Салехи и 36-годишният Салам Ахмадян са се явили в британски съд в събота по обвинения в подготовка на терористичен акт или подпомагане на друг човек за извършването на терористичен акт, информира европейското издание "Политико".

Полицията съобщи, че двамата мъже, които са били арестувани миналия месец в навечерието на еврейския празник Йом Кипур, са получили материали и инструкции за изработване на бомба, набелязали са цели и са извършвали разузнаване преди предполагаемото нападение срещу еврейски обекти.

По данни на полицията трети мъж, който вероятно се намира в Иран, е поддържал контакт с тях във връзка със заговора. Арестите са извършени след съвместно разследване на британската контратерористична полиция и разузнавателната служба MI5.

Обвиненията идват, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации", че Иран е замесен в подозрителен инцидент край британската военновъздушна база "Феърфорд" миналата седмица. Тогава три микробуса са били паркирани по необичаен начин, а край базата е забелязана група мъже с качулки и маски.

Заместник-помощник комисарят за борба с тероризма във Великобритания Вики Евънс заяви, че последната седмица е „извела на преден план по особено ясен начин някои от по-широките заплахи, които Иран отправя към Обединеното кралство". Тя обаче подчерта, че двата случая „по никакъв начин не са свързани".

Британският вътрешен министър Шабана Махмуд съобщи, че двамата мъже са пристигнали във Великобритания с малки лодки съответно през 2020 и 2023 г. Единият е получил убежище, а молбата за убежище на другия все още се разглежда.