ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски поискал от Тръмп да санкционира руската а...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23670724 www.24chasa.bg

Партията на премиера Кулбергс е начело с 35,6% за парламентарните избори в Латвия

2892
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Избирател пуска разписката от машината в изборната урна

Центристката, проукраинска коалиция „Обединена листа“ на латвийския премиер Андрис Кулбергс е начело според екзитполове за парламентарните избори в Латвия, където мнозина избиратели са обезпокоени от предупрежденията за възможна руска агресия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според екзитпол на латвийската обществена медия ЛСМ „Обединена листа“ печели 35,6% от гласовете, следвана от вдъхновената от движението „Направете Америка отново велика“ популистка партия „Латвия на първо място“ с 11,3%. В навечерието на изборите тази формация се опита да спечели подкрепата на етническото руско малцинство в страната.

Балтийските страни от месеци предупреждават, че Русия организира саботажи, кибератаки и други хибридни атаки в цяла Европа, за да подкопае подкрепата за Украйна и да посее страх, въпреки че западни официални представители отхвърлят опасенията, че тя е способна да предприеме пряка атака срещу НАТО.

Русия твърди, че подобни обвинения са неоснователни и са резултат от антируска истерия.

„Не можем да бъдем най-слабото звено. Трябва да бъдем силни. Целият източен фланг трябва да бъде единен. Ето към това се стремим. Ние сме външната граница на Европа, която трябва да бъде силна“, заяви Кулбергс в Рига по-рано днес, докато упражняваше правото си на глас.

Веднага след публикуването на резултатите от екзитполовете Кулбергс заяви, че няма да влиза в коалиция с „Латвия на първо място“.

„Резултатът е изключително добър. Не очаквах такъв резултат“, заяви Кулбергс в изказване в централата на партията си в Рига.

Дори ако официалните резултати потвърдят прогнозите от екзитполовете, той обаче ще се нуждае от коалиционни партньори, за да сформира правителство, посочва Ройтерс.

Според предварителната информация на третото място се нарежда партията „Прогресивните“ с 11,3%, следвана от открито проруската партия „Суверенна сила“ с 10,8%.

Избирател пуска разписката от машината в изборната урна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”