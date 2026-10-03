Медицински самолет с 6 души на борда изчезна край бреговете на САЩ

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Самолет с шестима души на борда изчезна над Атлантическия океан край остров Нантъкет, след като рязко загуби височина, а американската брегова охрана започна мащабна спасителна операция.

Медицинският самолет Gulfstream G100 е излетял от Бермудите за Бостън в 00:41 часа щатско време в събота и е загубил връзка с Федералната авиационна администрация (FAA), преди да кацне по разписание в 1:25 часа, съобщиха бреговата охрана и FlightAware, съобщава вестник "Ню Йорк Поуст".

FAA потвърди, че на борда е имало шестима души. Самолетът е излетял от международното летище „Л. Ф. Уейд" на Бермудите и е пътувал към международното летище „Лоугън" в Бостън.

На борда е имало четирима членове на екипажа и двама пътници, съобщи говорител на летището „Л. Ф. Уейд". Според канадската медия City News четирима от хората на борда са канадски граждани, а двама са жители на Бермудите.

Бреговата охрана идентифицира жертви или изчезнали хора 24 часа след уведомяването на техните близки, съобщи говорител на службата.

Районът на издирването се намира на 13 морски мили от брега и е широк 30 морски мили и дълъг 20 морски мили, съобщиха властите.

Според данни на FlightAware самолетът е паднал от 23 500 фута до 11 000 фута само за три минути, започвайки в 1:04 часа през нощта.

„Молим се за благополучен изход", заяви пред City News говорител на Latitude Air Ambulance, компанията, която притежава изчезналия самолет. Федералните власти продължават да претърсват морето в търсене на самолета или останки от него.

„FAA издаде сигнал за издирване и спасяване на Gulfstream G-100 около 1:20 часа местно време в събота, 3 октомври", заяви говорител на FAA пред The Post.

„FAA координира действията си с Координационния център за спасяване и бреговата охрана на САЩ за установяване на местоположението на самолета."

Бреговата охрана е била уведомена от FAA около 2 часа през нощта, съобщиха от службата.

В операцията участват множество въздушни и морски екипи, сред които самолет Ocean Sentry HC-144 и хеликоптер MH-60 Jayhawk от авиобазата Кейп Код, 47-футова спасителна лодка от станция Брант Пойнт, бързоходният катер на USCGC William Sparling и самолет HC-130 Hercules от авиобазата Елизабет Сити.

„Бреговата охрана ще продължи издирването и ще предоставя допълнителна информация, когато тя стане налична", заявиха от службата.

Представител на летище „Лоугън" потвърди, че самолетът не е пристигнал по разписание, и изрази съболезнования на пътниците и техните семейства.

„Мислите ни са с хората на борда и техните близки, докато издирването продължава", заяви говорител на Massport.

Премиерът на Бермудите Дейвид Бърт също изрази съпричастност и обеща съдействие в спасителната операция.

„Мислите ми са с всички хора на борда и техните семейства в този изключително тревожен момент. Молим се и шестимата да бъдат открити живи и благодарим на спасителните екипи за продължаващите им усилия", заяви Бърт.

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) съобщи пред The Post, че „в момента събира информация" за инцидента.