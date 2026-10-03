Зеленски поискал от Тръмп да санкционира руската алтернатива на Starlink

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че многократно е настоявал пред американския си колега Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, разработващи Rassvet – сателитна интернет мрежа, която Москва изгражда с подкрепата на Пекин като потенциален конкурент на Starlink на Илон Мъск.

В интервю за „Файненшъл таймс" Зеленски заяви, че Русия е ускорила разработването на системата, след като руските войски започнали да използват без разрешение мрежата Starlink на SpaceX за военни цели, пише turkiyetoday.

По думите му проектът може да заработи още „в края на годината или началото на следващата".

Украинският държавен глава заяви още, че китайски компании помагат на Москва да изгради собствена система, подобна на Starlink.

„Знаем, че Китай работи върху сателити, работи върху възможността да помогне на Русия с подобен на Starlink проект", каза той. Украинският президент разкри, че е повдигал въпроса пред Тръмп многократно, последно по време на среща в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Зеленски е поискал от Вашингтон да наложи санкции на компаниите, участващи в разработването на проекта.

Rassvet се разработва от руската компания „Бюро 1440" като местна алтернатива на Starlink – мрежа, на която украинските сили разчитат широко за комуникации на бойното поле и за операции с дронове след началото на пълномащабното руско нахлуване.

Starlink има роля и от руската страна на фронта, където руските военни на моменти са използвали нерегламентирани терминали, преди SpaceX да предприеме действия за блокиране на достъпа им. Това е подтикнало Москва да започне работа по собствена мрежа.

Коментарите на Зеленски придават дипломатическо измерение на програма, която през годината привлече все повече внимание от страна на украински и западни представители. Москва преминава от ранните тестове към разполагането на по-голямо съзвездие от сателити.

Изказването на Зеленски идва след отделни предупреждения от различни страни за военния риск, който може да представлява функционираща руска сателитна мрежа. Германските въоръжени сили предупредиха за потенциалната заплаха от алтернативата на Starlink, която Русия се опитва да изгради.

Междувременно финландският президент Александер Стуб се е обърнал към Илон Мъск с искане да бъде разширено сателитното интернет покритие на Starlink в Украйна, за да се подпомогнат ударите по руски установки за изстрелване на балистични ракети, съобщиха по-рано медии.

Нито Белият дом, нито SpaceX са направили публичен коментар относно искането на Зеленски за санкции. Засега остава неясно дали администрацията на Тръмп възнамерява да предприеме действия.