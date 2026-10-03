Администрацията на Тръмп планира да изхарчи 20 млн. долара за негови реклами

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Най-малко 13 реклами, представящи Доналд Тръмп и политиките му в предизборен стил, е създала администрацията на президента с пари на американските данъкоплатци. За кампанията са отделени общо 20 млн. долара, а вече са похарчени поне 5,6 млн. долара.

Сред клиповете има такива за американската армия и операциите на САЩ в Иран и Венецуела, както и реклами, озаглавени God Made Trump („Бог създаде Тръмп") и UFC, посветена на бойната галавечер, която президентът организира в Белия дом.

Американската телевизия CNN е получила записи на 12 от рекламите. Те са с продължителност от 15 секунди до 3 минути и завършват с надпис „Платено от правителството на САЩ".

Три от тях вече са излъчени по телевизии като CBS, CNN, MS NOW, Fox News и Fox. Не е ясно дали останалите ще бъдат показани по телевизията или онлайн.

В много от клиповете има кадри на Тръмп, придружени от положителни оценки за него от новинарски репортажи. Използвани са и патриотични сцени – военни церемонии, фойерверки над Маунт Ръшмор и прелитащи бойни самолети.

Присъства и първата дама Мелания Тръмп. Сред останалите кадри са обявяването на реципрочните мита, граничната стена, слизането на Тръмп по ескалатора при началото на президентската му кампания през 2015 г. и бойната галавечер на UFC в Белия дом.

Според CNN Тръмп лично е участвал в избора на кадри и видеоматериали за рекламите. Двама негови съветници твърдят, че клиповете са създадени от видео екипа на Белия дом, макар поне един от тях да е дело на про-Тръмп мем група.

Някои от рекламите са откровено политически.

King of the Jungle („Кралят на джунглата") показва Тръмп и негови политически опоненти – Барак Обама, Джо Байдън, Нанси Пелоси, Хилари Клинтън и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. Видеото включва лъвове, орел и кадри от предизборни прояви на президента.

В Maduro ("Мадуро") са използвани реч на венецуелския лидер Николас Мадуро и кадри на Тръмп и екипа му след залавянето му.

Military Hype ("Военна треска") пък показва бойни самолети и предполагаеми ракетни изстрелвания, както и откъс от речта на Тръмп, с която той обявява войната с Иран.

Триминутният God Made Trump ("Бог създаде Тръмп") представя президента като месианска фигура. Рекламата е създадена от Dilley Meme Team и беше излъчена по време на конгреса на републиканците в Далас.

В Resilience („Устойчивост") е проследен животът на Тръмп – от кариерата му в недвижимите имоти в Ню Йорк до Белия дом. Включени са и кадри от арестантската му снимка в Джорджия през 2023 г., както и от опита за покушение срещу него в Бътлър, Пенсилвания.

Кампанията предизвика критики и от двете партии. Демократът Джейми Раскин заяви, че рекламите може да представляват незаконно използване на държавно имущество за политически цели.

Републиканският сенатор Том Тилис също заяви, че това не е подходящ начин да се харчат пари на данъкоплатците. Сенатор Джон Корнин каза, че употребата на средствата за тези реклами „дори не е спорен въпрос".

Според контролни организации рекламите нарушават ограниченията за използване на федерални средства за пропаганда или партийни послания. За кампанията са отделени 20 млн. долара от бюджета на американската митническа и гранична служба. Конгресът засега не е предприел действия за спирането й.