Мерц заведе шефове на военни фирми в Киев

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Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост, предаде Ройтерс.

Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове.

"Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа", заяви Мерц. По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура.

"Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас", каза германският канцлер.

Мерц добави, че ще увери Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. "Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ", допълни канцлерът.

Мерц ще обяви пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който предвижда отпускането на 1 милиарда евро военна помощ и още 350 милиона евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове.

Германският канцлер е придружаван от министъра на икономиката Катерина Райхе и бизнес делегация, в която участват ръководители на "Сименс енерджи" (Siemens Energy), "Хензолт" (Hensoldt), "Дил Дифенс" (Diehl Defence), "Куантум Системс" (Quantum Systems) и други компании.

Очаква се Мерц да настоява пред украинското правителство и за напредък по реформите, за които настояват партньорите на Киев от ЕС, включително в борбата с корупцията.

След телефонен разговор с Мерц в сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев и Берлин скоро ще финализират споразумението за производство на дронове, ракети и свързан с тях софтуер.

Сред основните теми се очаква да бъде бързото производство на дронове прехващачи, предназначени за борба с реактивни безпилотни летателни апарати. Германската компания за отбранителни технологии "Куантум" вече е провела успешни изпитания на такива системи. От лятото насам Русия ежедневно използва десетки високоскоростни реактивни дронове за удари по гражданска и военна инфраструктура.

През април "Куантум" и украински производител на дронове "УАЙ Дроунс" (WIY Drones) обявиха създаването на съвместното предприятие. То ще произвежда дрона прехващач "Стрила" (Strila) и свързани с него технологии за противовъздушна отбрана.

Споразумението предвижда също съвместна разработка и производство на оръжия с обсег над 1000 километра, които Украйна ще може да използва за нанасяне на удари дълбоко на руска територия.