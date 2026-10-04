След изнасилване американски университет ще разследва затворените общества на студентите

Университетът „Корнел“ заяви, че започва проверка на затворените студентски общества в кампуса, след като елитното американско висше училище беше разтърсено от скандал, свързан с предполагаемо групово изнасилване, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Ръководството на университета бе изправено пред вълна от обществено недоволство заради граждански иск, заведен миналия месец от жена, която твърди, че през 2024 г. е била упоена и изнасилена от седем членове на студентското братство Хи Фи (изписвано с гръцките букви ΧΦ).

Ректорът на университета „Корнел“ Майкъл Котликов в събота разпространи видеоизявление, в което описва мерките, които ще бъдат предприети, за да се предотвратят подобни посегателства в бъдеще. Това включва „сериозно разглеждане на ролята, която братствата и сестринствата играят в живота в кампуса“, отбелязва Котликов.

„В най-добрия случай тези организации могат да осигурят на студентите приятелства, усещане за принадлежност, наставничество и силно чувство за общност“, каза той. „Но принадлежността към дадена група никога не може да намали индивидуалната отговорност“, добавя ректорът.

Университетът ще се обърне към студенти, бивши възпитаници и други заинтересовани страни, за да се реши въпросът „как да запазим ценното в студентските братства и сестринства, като същевременно засилим индивидуалната отговорност, прозрачността и културата, в която „всеки член разбира своята отговорност да защитава безопасността и благосъстоянието на другите“.

Съдебният иск е заведен срещу университета „Корнел“, седем членове на студентското братство и други замесени в предполагаемото посегателство лица. Жената, подала жалбата, твърди, че университетът не е наложил адекватни наказания на някои от обвинените студенти.

Според в. „Ню Йорк таймс“ всички обвинени в посегателството отричат да са извършили каквито и да е незаконни действия.

Университетът „Корнел“ защити начина, по който е подходил към случая, като заяви, че е започнал цялостно разследване и е забранил дейността на братството Хи Фи на територията на кампуса. Ръководството на висшето училище също така посочи, че са били наложени редица дисциплинарни мерки и че някои от обвинените по случая студенти са били изключени.

„Но трябва да постигнем повече“, каза Котликов. „Не разполагаме с всички отговори, но възнамеряваме да продължим проверките и да намерим отговорите, които нашата общност заслужава“, добави ректорът на университета „Корнел“.

Той обеща, че ще бъде дадена „по-голяма прозрачност“ относно действията на университетското ръководство по случая от 2024 г., но не даде повече подробности.

Скандалът отново предизвика критики към начина, по който правоохранителните органи и университетите разглеждат жалбите за сексуално насилие. Същевременно студентите се питат дали има достатъчно добри механизми за тяхната защита, а властите в щата Ню Йорк назначиха специален прокурор, който да разследва случая.