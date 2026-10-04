Белият дом дава 120 дни на специалисти да докладват за рисковете от изкуствения интелект

Белият дом сформира нова работна група, която ще разполага със 120 дни, за да изготви доклад за рисковете и възможностите, свързани с изкуствения интелект, и да вземе решения, касаещи отговорността на федералното правителство по отношение на тази бързоразвиваща се технология, съобщи в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп „поиска да бъде сформирана група, която да гарантира, че ще останем лидери в областта на суперинтелигентността и че интересите на американския народ ще бъдат поставени на първо място“, заяви ръководителят на Националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън, който ще оглавява и новосформираната работна група, наречена „Суперразузнавателни сили“.