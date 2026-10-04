Северна Корея тества поредна балистична ракета пред погледа на Ким Чен Ун

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Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в рамките на военно учение, което бе наблюдавано от лидера на страната Ким Чен Ун, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Според властите в Пхенян ракетата е била изстреляна в събота и е поразила цел, намираща се на 1000 км в морето край севернокорейското източно крайбрежие.

Военното учение е имало за цел да се развият уменията на въоръжените сили за използване на хиперзвукови оръжия и да се оцени ефективността за възпиращи действия, съобщи държавната агенция на страната КЦТА.

От началото на годината Северна Корея проведе над 10 ракетни изпитания. Напрежението между Пхенян и Сеул ескалира, откакто миналия месец южнокорейски войници бяха ранени при взрив на противопехотна мина в демилитаризираната зона.

Южна Корея и Япония не са успели да проследят полета на ракетата, която се е движила по вълнообразна траектория, заяви сестрата на севернокорейския лидер Ким Йо-чен. Според не това е разкрило ограничените технически възможности на двете страни.

От южнокорейската армия съобщиха, че са засекли изстрелване на балистична ракета от територията на Северна Корея към източното крайбрежие на полуострова и че тя е прелетяла над 700 км.

Пхенян трябва да продължи усилията си да накара враговете си да признаят „надеждността и смъртоносността" на севернокорейските стратегически оръжия, заяви Ким Чен Ун, цитиран от КТЦА. Севернокорейският лидер повтори позицията си, че развитието на ядрения възпиращ арсенал остава от жизненоважно значение за националната сигурност.

Ким Йо-чен в петък направи остро изявление, с което отхвърли исканото от Сеул извинение за взривилата се мина в демилитаризираната зона.

Сеул обвини Пхенян за инцидента, при който петима южнокорейски войници получиха тежки наранявания. Сестрата на Ким Чен-ун нарече обвиненията на Сеул „безпочвени" и добави, че Северна Корея не е поставяла умишлено мини, с които да застрашава живота на южнокорейските военнослужещи.