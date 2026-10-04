Япония протестира пред САЩ след подозрение за убита жена от американски морски пехотинец

Японският премиер Санае Такаичи отправи официален протест към САЩ, след като американски морски пехотинец беше арестуван по подозрение в грабеж и убийство на японка в Окинава, съобщи Ройтерс.

20-годишният Девин Джейкъб Балард, който служи във военновъздушната база на морската пехота "Футенма" в Окинава, е заподозрян в убийството на 39-годишната Анна Яги. По данни на полицията жената е била убита вчера в хотел в Наха, административния център на префектурата.

"Изключително жалко е, че се е стигнало до толкова жестоко и тежко престъпление", заяви Такаичи. По думите ѝ японското правителство е изразило остър протест пред САЩ и е поискало пълно съдействие при разследването. Токио настоява също за затягане на дисциплината сред американските военнослужещи и за предприемане на всички необходими мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще.

Посолството на САЩ и Корпусът на морската пехота изразиха съболезнования във връзка със случая и заявиха, че оказват съдействие на японските власти.

Японските власти посочиха, че Балард отрича обвиненията.

По-голямата част от около 18 хиляди американски морски пехотинци, разположени в Япония, се намират в Окинава. САЩ управляват острова от края на Втората световна война до връщането му под японски суверенитет през 1972 година.

Присъствието на американските военни от години предизвиква недоволство сред местните жители заради шума, инцидентите със самолети и поведението на някои военнослужещи. През 1995 г. изнасилването на 12-годишно момиче от Окинава от трима американски военнослужещи предизвика масови протести.

Убийството на младата жена от вчера може да затрудни усилията на Такаичи за преместване на част от морските пехотинци от натоварената база "Футенма" в по-отдалечен военен обект в Хеноко. Противниците на американското военно присъствие настояват тези части да бъдат изведени изцяло извън префектура Окинава.