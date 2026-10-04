Неплатените сметки за вода в Гърция поскъпват с 50% след 6 месеца

Неплатените задължения към общинските ВиК дружества могат да бъдат увеличени с 50%, ако останат просрочени и извън редовно обслужвана схема за разсрочване повече от шест месеца. Законът предвижда и процедура за възлагане на събирането им на данъчната администрация ААDE.

Така потребител с дълг от 500 евро може да се окаже задължен да плати общо 750 евро, от които 500 евро главница и 250 евро санкция.

Мярката е предвидена в член 271 от Кодекса за местното самоуправление и се отнася за задължения към общинските предприятия за водоснабдяване и канализация. Санкцията се налага с решение на генералния директор на съответното дружество.

Законът предвижда и възможност дълговете да бъдат събирани чрез Данъчна служба. Това не става автоматично с изтичането на шестте месеца, процедурата започва по искане на ръководителя на ВиК дружеството, а възлагането на събирането на данъчната администрация се извършва с решение на компетентния министър.

Потребителите с просрочени сметки трябва да проверят дали имат активна схема за разсрочване и дали вноските се плащат редовно. Общински ВиК дружества вече предупреждават клиентите си за новите правила.