Близо половината германци смятат, че Меркел би се справила по-добре от Мерц

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48% от германците смятат, че бившият канцлер Ангела Меркел би се справила по-добре с текущите проблеми на страната от Фридрих Мерц. Това показва анкета на „ЮГав", проведена по поръчка на ДПА сред 2072 пълнолетни граждани.

Според 29% от участниците двамата политици от Християндемократическия съюз биха били еднакво способни. Едва 8% очакват по-слаби резултати от Меркел, а останалите 15% не са отговорили или не могат да преценят.

Резултатите идват на фона на изключително ниска обществена подкрепа за Мерц, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. Коалиционното му правителство се опитва да преодолее разногласията за реформите в дългосрочните грижи, пенсиите и данъчното облагане.

Меркел управляваше Германия от 2005 до 2021 г. През по-голямата част от този период християндемократите бяха в коалиция със социалдемократите, които са партньори и в сегашното правителство на Мерц.