Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години от 2027 г.

Гърция подготвя националното законодателство, без да изчаква приключването на европейската процедура по бъдещия акт за защита на децата онлайн - EU Kids Act. Целта е да се ограничат рисковете за непълнолетните, включително тревожността, проблемите със съня и пристрастяващите функции на платформите. Премиерът Кириакос Мицотакис обяви намерението забраната за деца под 15 години да започне от 1 януари 2027 г.

За проверка на възрастта ще се използва държавното приложение Kids Wallet. Според министърът на цифровото управление и изкуствения интелект Папастергиу то няма да предоставя на платформите датата на раждане или други лични данни, а само потвърждение дали потребителят е над или под определения праг.

Предложението на ЕС предвижда различни правила според възрастта. В проекта на EU Kids Act достъпът до самостоятелни профили е предвиден от 15-годишна възраст. За децата на 13 и 14 години се предвиждат ограничени профили под родителски контрол, с лимит за използване и подходящо за възрастта съдържание. Предложението все още трябва да бъде одобрено от държавите членки и Европейския парламент.

Планът обхваща не само социалните мрежи, но и платформите за видеосподеляне, онлайн игрите, чатботовете и т.нар. приятели с изкуствен интелект. Доставчиците ще трябва да докажат, че услугите им са създадени по начин, който ги прави безопасни за децата.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че става дума за технологии, които не са били разработени с мисъл за благополучието на непълнолетните.

Предвижда се да бъдат забранени пристрастяващите функции и препоръчващите алгоритми, които въз основа на профилирането насочват децата към поредици от вредно съдържание.

Папастергиу подчертава, че възрастовото ограничение само по себе си няма да реши проблема с прекомерната употреба. Според него са нужни също ясни правила за платформите и повече информация за родители и деца. Прилагането на мерките ще бъде обвързано и с европейския Закон за цифровите услуги.