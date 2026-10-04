Босна и Херцеговина гласува с цифрова идентификация и сканиране на бюлетините

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С цифрова идентификация и машинно сканиране на бюлетините започнаха общите избори в Босна и Херцеговина. Новите технологии се използват за първи път, а проблеми със стартирането на скенерите забавиха отварянето на някои секции, съобщи Централната избирателна комисия.

Десетки избиратели се наредиха в секциите в Сараево още в началото на изборния ден. Гласуването преминава през няколко стъпки – машина сканира личната карта и пръстовия отпечатък, след което избирателят се подписва върху разпечатка с личните си данни и снимка. Вотът се отбелязва с маркер върху четири хартиени бюлетини, които накрая се сканират.

Целта е да се предотвратят повторното гласуване и вписването на починали лица като гласували.

Избирателната комисия очакваше процедурата да отнема около три минути. Според представители на секционни комисии в Сараево засега са необходими между 5 и 10 минути, включително времето за попълване на бюлетините. Те посочиха пред БТА, че машините работят безупречно, а забавяния възникват при неволно пропускане на някоя от стъпките.

Избиратели също споделиха, че гласуването преминава гладко, като членовете на комисиите ги насочват при използването на устройствата.

Право на глас имат около 3,4 милиона души. От приблизително 1,6 милиона босненци, живеещи в чужбина, за участие във вота са се регистрирали около 48 хиляди.

Гражданите избират тримата членове на колективното Президентство, представляващи сърбите, хърватите и бошняците, както и общо 518 депутати в парламентите на различните равнища на управление.

В страната са открити 5569 избирателни секции, включително 385 мобилни. Гласува се в училища, медицински заведения, сгради на пожарната служба, пунктове на Червения кръст и частни домове. За босненците зад граница са осигурени секции в 20 дипломатически представителства в 13 държави. Акредитирани са около 30 хиляди местни и чуждестранни наблюдатели.

Секциите отвориха в 7 ч. местно време и ще работят до 19 ч. – съответно от 8 до 20 ч. българско време.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната от 1992–1995 г., Босна и Херцеговина се състои от две полуавтономни части – Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. Всяка има собствено правителство, парламент и полиция, а на държавно равнище действат общи институции.