Потвърдено: Инцидентът с "Флайдубай" е бил опит за терористична атака

Вторият пилот е опитал да извърши терористична атака по време на полета на "Флайдубай" от Дубай за Тел Авив. Това съобщи главният прокурор на Обединените арабски емирства.

Властите в ОАЕ разглеждаха станалото в сряда като предполагаем опит за терористична атака. По-рано израелското правителство също го определи по този начин, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот е бил повлиян от ислямистка идеология.

Помощник - пилотът нападнал командира на полета с брадва и се е опитал да поеме контрола над самолета, преди да бъде обезвреден от част от пътниците. Мъжът, чиито баща е от Оман, е имал забрана да пилотира от оманските власти заради подозрения, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престой в Сирия, откъдето е майка му.

Брадвите са част от задължителното оборудване на самолетите и при извънредни ситуации могат да се използват за разбиване или разрязване на облицовки или други препятствия.

Нападателят станал част от екипа на "Флайдубай", след като напуснал предишния си работодател "Оман Еър". Междувременно кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - "Емирейтс".

Полет FZ1073 на базираната в ОАЕ авиокомпания "Флайдубай" пътувал от Дубай за Тел Авив, когато помощник-пилотът е нападнал първия пилот. При инцидента самолетът започнал рязко да губи височина. Капитанът, който е индийски гражданин, бил тежко ранен, но успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя и да помогнат за овладяването на ситуацията. Впоследствие самолетът извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия.

"Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на запознати със случая източници, съобщи, че оманските власти по-рано са забранили на втория пилот да лети заради опасения, че е имал радикални идеологически възгледи.

Саудитският телевизионен канал "Ал Арабия" също съобщи, позовавайки се на свои източници, че Оман му е наложил забрана да лети. Според медията той е бил повлиян от екстремистки идеи по време на предишни престои в Сирия.