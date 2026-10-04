До 10 000 евро за преместване в Серес и Драма, платформата ще отвори през октомври

Жителите на областите Серес и Драма ще могат да кандидатстват за помощ до 10 000 евро по гръцката програма „Преместване". Двете области са сред осемте включени в новия етап на схемата, която започна пилотно в Еврос и цели да привлече постоянни жители към райони, засегнати от обезлюдяване и застаряване на населението.

В списъка са още Кастория, Килкис, Флорина, Пела, Козани и Гревена. Програмата се разширява и към седем общини в област Янина, както и към Сули и Филиатес в област Теспротия. Приемът на заявления за осемте региона се очаква да започне през октомври. Основното условие е действително да преместят там основното си жилище.

Помощта е фиксирана на 10 000 евро и се изплаща на два транша по 5 000 евро. Първият се предоставя след одобрение на заявлението, а вторият след като кандидатът е живял постоянно една година в общината, в която се е преместил. Сумата е необлагаема и не може да бъде конфискувана или прихваната за погасяване на задължения.

Предвидена е и възможност за авансово плащане на първия транш от 5000 евро за покриване на разходите по преместването. Условието е кандидатът да поиска аванса при подаване на заявлението. Получателите обаче трябва да имат предвид, че при напускане на района през първата година може да се наложи да върнат част от помощта, а при фиктивно преместване санкцията достига двойния размер на получената сума.

Насочването на помощта към Серес и Драма е част от по-широкия опит на гръцкото правителство да подкрепи провинциалните и пограничните райони.