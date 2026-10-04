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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23671819 www.24chasa.bg

Русия съобщи за удар по товарен кораб край Одеса

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Москва твърди, че е поразила украински товарен кораб в района на Одеса. СНИМКА: Пиксабей

Русия обяви, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса. Според руското Министерство на отбраната плавателният съд е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ведомството съобщи и за удари с дронове по логистичен център на компанията „Нова поща" в Черноморск и по център за данни в Одеса. Не е уточнено кога са били извършени тези атаки.

Според министерството руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 559 украински дрона вчера вечерта и тази сутрин. По негови данни те са свалени над няколко руски региона, както и над Азовско и Черно море.

Москва твърди, че е поразила украински товарен кораб в района на Одеса. СНИМКА: Пиксабей

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