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КМГ: Китай приветства участието на президента Путин в срещата на лидерите на АТИС в Шънджън

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според руски медии руският президент Владимир Путин е заявил, че срещата му с китайския председател Си Дзинпин следващия месец, по време на неофициалната среща на лидерите на АТИС, ще доведе до положителни резултати.

В коментар на това на вчерашната пресконференция в Пекин говорителят на Външно министерство на Китай Гуо Дзякун заяви, че стратегическото ръководство, осигурявано чрез дипломацията на най-високо държавно равнище, служи като най-важната политическа гаранция за стабилното и дългосрочно развитие на китайско-руските отношения. Китай приветства участието на президента Путин в срещата на лидерите на АТИС, която ще се проведе в Шънджън през ноември тази година, и е готов да работи съвместно с руската страна за постигането на ползотворни резултати в рамките на Годината на Китай в АТИС.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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