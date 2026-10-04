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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23671859 www.24chasa.bg

КМГ: Иу вече разчита на роботи охранители

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Международният търговски пазар в Иу, провинция Джъдзян въведе в експлоатация 16 четириноги робота за денонощен патрул.

В сградата с десетки хиляди павилиони роботизираните кучета изпълняват патрулни маршрути за 1,5 часа — с час по-бързо от човешки екип. Оборудвани с инфрачервени термокамери и камери с висока резолюция, устройствата следят за човекопотока през деня и идентифицират рискове от пожари или неоторизиран достъп през нощта. При изтощаване на батерията те се връщат автоматично на докинг станции за презареждане. Пазарът е най-големият център за дребни стоки в света с площ над 6,4 млн. кв. м.

Внедряването съответства на държавния план на Китай за внедряване на роботика и изкуствен интелект в реални сценарии за употреба. По данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии, през първото полугодие на 2026 г. китайските четириноги роботи заемат близо 70% от глобалните продажби.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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