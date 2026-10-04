Иран няма да отвори Ормузкия проток без изпълнение на договорените седем условия

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седемте условия на Техеран, заложени в споразумението със САЩ от юни. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф, цитиран от агенция Нурнюз и БТА.

Изявлението идва няколко дни след като Техеран получи отговора на Вашингтон по иранския план за отваряне на протока в рамките на седем дни.

Според Галибаф американската страна е представила предложения чрез посредник, но трябва да разбере, че „времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи". Той подчерта, че отварянето на протока зависи от изпълнението на условията в Меморандума за разбирателство от Исламабад.

Отделно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че планът на Техеран може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток до седем дни, ако бъде приет.

Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи посочи, че условията на Иран са ясно изложени и са обвързани с конкретни ангажименти, които САЩ трябва да поемат.