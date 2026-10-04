Русия атакува Киев с дронове след пристигането на Мерц

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Руска атака с дронове предизвика въздушна тревога в Киев след пристигането на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кметът Виталий Кличко съобщи за удар по пътното платно на Северния мост и за отломки от свален летящ обект, паднали върху покрива на жилищна сграда. Мостът е бил атакуван и вчера.

Въздушна тревога беше обявена и в други части на Украйна. В североизточната Сумска област петима души са ранени при руски удар с авиобомба по жилищна сграда, съобщиха местните власти.

Мерц пристигна с влак тази сутрин. Преди визитата руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.

Германският канцлер възнамерява да потвърди продължаващата подкрепа на Берлин за Киев, включително чрез предоставяне на дронове за противодействие на руските безпилотни апарати. Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.