Коалицията на Кулбергс печели убедително изборите в Латвия

Прозападната коалиция „Обединена листа" на латвийския премиер Андрис Кулбергс се очаква да спечели 42 от общо 100 места в парламента при 97% преброени бюлетини, предаде ДПА, цитирана от БТА. Резултатът почти утроява представителството ѝ и е най-силният за политическа формация след възстановяването на независимостта на Латвия през 1991 г.

Бъдещото правителство все още не е ясно, но Кулбергс би разполагал със стабилно мнозинство, ако се договори с досегашните си партньори, които влизат в новия парламент. „Национален алианс" се очаква да получи 11 места, а „Ново единство" – 7. Заедно с „Обединена листа" те биха имали 60 депутати.

Коалицията на премиера заяви, че първо ще обсъди съставянето на кабинет с настоящите си партньори.

47-годишният Кулбергс оглави правителството през май, след като предишният кабинет се разпадна заради спор, свързан със случаи на навлизане на дронове във въздушното пространство на страната. Очаква се той да продължи твърдата подкрепа за Украйна срещу руската инвазия.

В първата си реакция премиерът определи изборния резултат като израз на голямо доверие. Според него латвийците искат промяна с акцент върху икономиката и сигурността – основните теми в кампанията му под лозунга „Кулбергс е решението". Бившият бизнесмен защитава подход, ориентиран към бизнеса, и обещава да стабилизира финансите на страната.

Значителен ръст отбелязват и популистките формации. „Латвия на първо място" е втора със 17 места, следвана от „Суверенна власт" с 14. Не се очаква двете партии да участват в бъдещото правителство. Те са получили особено силна подкрепа сред избирателите от рускоезичното малцинство.

В Сейма влиза и лявоцентристката партия „Прогресивните" с 9 депутати. Така в новия парламент ще бъдат представени общо шест политически сили.

Вотът в страната, която е член на ЕС и НАТО и граничи с Русия и Беларус, премина на фона на опасения за националната сигурност и въпроси за социалната политика.