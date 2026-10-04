КМГ: Основната конструкция на първата в Китай офшорна платформа за инжектиране на въглерод беше завършена

Днес CNOOC, водещото китайско предприятие за офшорно проучване и добив на суров петрол и природен газ, обяви завършването на основния етап от изграждането на новата платформа за газовото находище „Дунфан 1-1" (Dongfang 1-1). Това е първият в Китай демонстрационен проект за морско инжектиране на въглерод с цел повишаване на добива на газ, с което се отбелязва началото на фазата за цялостно въвеждане в експлоатация на проекта.

След като заработи, газовото находище ще осигурява съхранението на над един милион тона въглероден диоксид годишно в подводни геоложки формации, играейки ключова роля за мащабната и задълбочена декарбонизация на морския енергиен сектор на страната.

С тегло от близо 17 000 тона и височина, надхвърляща тази на 28-етажна сграда, централната платформа „Дунфан 1-1" превръща въглеродния диоксид, който е страничен продукт от добива на газ, в ценен ресурс. Чрез улавяне, пречистване и повторно инжектиране на газа под налягане в находището, платформата не само повишава степента на извличане на труднодостъпен природен газ, но и постига постоянно съхранение на въглеродния диоксид.