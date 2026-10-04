Сър Ранулф Файнс с тайно завещание на прехода си към Еверест след отказ за развод

Документът бил написан под погледа на близък приятел в нощта, преди неуспешен опит да изкатери Еверест

Най-великият жив изследовател в света сър Ранулф Файнс съставил тайно завещание в базовия лагер на Еверест след значителна криза в брака си. Това твърди неговият приятел Майкъл Коболд, с когото Файнс се познава от 30 години, пред изданието "Дейли Мейл".

Според Коболд сър Ранулф Файнс написал документа на ръка в палатката си в нощта преди неуспешния си опит да покори осемхилядника Еверест. Той дал запечатания плик със завещанието на Коболд още през 2008 г. и мъжът все още го пази. Инструкцията, която получил от великия изследовател, била да го отвори, в случай, че загине.

В ексклузивно интервю мъжът, който е немски часовников предприемач, живеещ в Швейцария, каза, че два месеца по-рано, точно преди да замине от Обединеното кралство за Непал, сър Ранулф решил да се разведе с втората си съпруга Луиз Милингтън-Коутс.

Изследователят дори помолил приятеля си да му намери добра адвокатска кантора и пиар експерт, които да се справят с нужните процедури. Твърди се, че Милингтън - Коутс надушила плана му и "много обезсърчен" Ранулд се отказал от идеята си, след като тя го конфронтирала във фермата им в Ексмуур, Съмърсет.

"Не знам какво пише в това завещание, но обещах на Ран, че няма да го отворя, докато не почине. Преливам от емоции, когато се сетя за него, защото бяха тежки времена за всички нас. Ран не беше щастлив в тази ситуация. Бях там, когато го написа собственоръчно, както и когато го подписа. В главата му това бе наистина много мрачен период от живота му. Че дори и най-черния период дотогава, защото той се чувстваше в капан", разказа Коболд пред "Дейли мейл".

Необикновеното твърдение идва след бурна поредица от спекулации за местонахождението на най-великия жив изследовател в света, който за последно бе видян публично преди 2 години.

За 82-годишният Файнс, който е с Паркинсън, се говори, че съпругата му Луиз Милингтън-Коутс го е местила из редица домове за възрастни хора в Лондон, Уелс и Чешир, като самоличността му е била скрита под псевдоним, което е попречило на приятелите му да го виждат.

Милингтън - Коутс се омъжва за Файнс през 2005 г., след смъртта на първата му съпруга - Джини, през 2004 г.

Говори се, че в дом за възрастни в Лондон тя е накарала посетителите да подпишат споразумения за конфиденциалност на информация. Предполага се още, че в друг дом в Уелс, където той е бил регистриран като Робърт Милингтън, му е дала инструкции да не общува с другите обитатели.

След протест от негови приятели, които призоваха полицията и Службата на обществения настойник да разследват случая, се предполага, че сър Ранулф се е завърнал у дома в изолираната си ферма в Шропшир, която е скрита зад почти двуметрова охранителна порта.

Майкъл Коболд, който готви книга за изчезването на изследователя, прекарва няколко седмици заедно със сър Ранулф и Луиз Милингтън - Коутс през 2008 г. Той споделя, че е бил потресен от начина, по който тя се е отнасяла с приятеля му.

"Луиз го подлагаше на постоянен поток от атаки. Винаги го засрамваше пред мен и други хора. Беше покъртително. Никога няма да забравя първата нощ. Легнах си, но бях много тъжен, защото се чувствах зле заради отношението към Ран. На следващата сутрин се събудих и си помислих, че вероятно днес нещата ще бъдат по-добре. Е, денят бе все така гаден. Единственото време, в което я нямаше, за да ни тормози, бе когато излизахме, за да тичиме. Това може би обяснява защо отнемаха винаги по 2-3 часа", разказва Коболд.

Той твърди, че сър Ранулф му споделил за инцидент, при който Луиз взела паспора му и го заключила извън дома, в който двамата живеели в Чешир. Според разказа изследователят се ранил, опитвайки се да се изкатери обратно вътре през прозореца на банята. Според Майкъл Коболд в периода от няколко седмици, през които го играл като персонален шофьор на Файнс, се мъчил да го убеди да се разведе с жена си.

"Това беше категорично решение и тъй като Ран не знаеше как работи механизмът, бях помолен да организирам всичко около развода и да го управлявам вместо него", разказва Коболт. Освен това се срещнал с адвокат в Лондон и говорил по телефона с пиар специалист, защото сър Ранулф се страхувал, че разводът може да загрознее и не искал да стане следващия Пол МакКартни - препратка към ожесточената раздяла на сър Пол Маккартни и втората му съпруга Хедър Милс.

Сър Ранулф и Коболд трябвало да обсъдят плана в офиса на изследователя в Грийнландс, но за изненада на Коболд, съпругата на Файнс се появила и настояла да разговаря насаме с мъжа си.

"Тя се появи, изхвърли ме, тресна ми вратата в носа и прекара 10 минути заедно с Ран. След това той ми заяви "Майк, имам лоши новини. За съжаление не мога да продължа напред с развода", споделя Коболд.

Дни по-късно, когато той осигурил нов паспорт на Файнс, изследователят излетял за Непал, за да направи втори опит да изкачи Еверест. Коболд, който се присъединил към него в базовия лагер, бил виждал преди копие от завещанието на приятеля си и не знаел защо е решил да състави нов документ в нощта, преди да потегли нагоре към върха.

"В лагера, поради каквато и да е причина, той направи ново завещание. Нещо вероятно му е изскочило в главата. Просто си спомням как седим в палатката му и той го пише на ръка и го подписва. След това ми го даде", разказва Коболд.

Не е ясно какво е правното състояние на документа, защото според британските закони, завещанието трябва да бъде подписано от двама свидетели. Според Кобалд е възможно самият той да е подписал документ в деня, когато е бил написан, но няма категоричен спомен, че наистина го е направил.

По онова време 65-годишният Ранулф Файнс не успява да достигне връхната точка на Еверест заради умора, но успява да го направи година по-късно, ставайки най-възрастният британец, постигнал този успех.

Според информацията на изданието в имението в Шропшър наскоро са били монтирани две модулни жилища – едното за Файнс, а другото за неговия болногледач. Имотът е скрит зад висока около 1,80 метра охранителна врата.

Новината за завръщането му у дома предизвиква нови опасения сред негови приятели, които от месеци настояват за повече информация за състоянието и грижите за известния изследовател.

Случаят предизвика тревога сред редица негови близки и известни приятели, сред които приключенците Беър Грилс и Бен Фогъл. Те призоваха полицията да провери обстоятелствата около изолацията на Файнс.

Полицията в Чешър, където той последно е бил настанен в заведение в Крю, заяви, че към момента не са установени непосредствени опасения за неговата безопасност.

От полицията посочват, че всяка нова информация ще бъде оценявана и при необходимост ще бъде разглеждана в рамките на съответните междуинституционални процедури. Заведението в Крю е било едно от четирите места, в които Файнс е бил настаняван през последната година.