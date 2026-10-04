Евакуираха 47 души на Крит заради наводнения

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Гръцки пожарникари евакуираха превантивно 47 души от хотели и имоти под наем в югоизточната част на Крит заради наводненията след няколкодневни проливни дъждове, съобщи „Катимерини", цитиран от БТА.

Операцията е проведена тази сутрин в районите на Ферма и Куцунари в Ласити. Според пожарната служба евакуираните не са били в непосредствена опасност.

Продължителните валежи на острова започнаха в сряда. Най-големи щети са регистрирани във вътрешните райони на Източен Крит, особено в Ласити. Значително засегнат е и районът на Ретимно в централно-западната част на острова.

Лошото време в Гърция взе две жертви. В четвъртък възрастен животновъд беше намерен мъртъв в района на Ретимно. Ден по-късно 58-годишна жена загина от удар на мълния, докато беше на почивка на остров Родос.

Големи части от Крит остават в извънредно положение поне до днес. Продължаващите дъждове създават опасност от нови наводнения, посочва изданието.