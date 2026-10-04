Двама загинаха, един е в неизвестност след наводнения в Каталуния

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Двама души загинаха, а един е в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в испанската автономна област Каталуния, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мъж е загинал при срутване на стена в град Тордера, северно от Барселона, потвърди ръководителят на регионалното правителство Салвадор Иля. Пожарникари съобщиха за втора жертва в Монтмело дел Вайес. Спасителните екипи издирват изчезнал човек в Пинеда де Мар, на 52 километра северно от Барселона.

Властите обявиха червен код и призоваха жителите да останат по домовете си до 16 ч. днес българско време. Предупреждението е в сила от 20 ч. вчера заради опасения, че явление, описано като „миниураган", може да връхлети североизточната част на региона. Очакват се още проливни дъждове.

Вчерашните валежи наводниха жилища и оставиха автомобили под вода в Белвитге и Корнея, близо до Барселона. На летището в града имаше отменени и забавени полети, съобщи „Ла Вангуардия".