Иран обвини френската полиция в непропорционално насилие срещу гимназисти

Иран осъди действията на френската полиция срещу протестиращи гимназисти и ги определи като „непропорционално насилие", предаде Франс прес, цитирана от БТА. Изявлението идва на фона на обтегнати отношения между Техеран и Париж.

„Подобно непропорционално насилие срещу протестиращите е неоправдано", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран. Той допълни, че Франция е длъжна да зачита основните права и свободи на гражданите си, а съобщенията за полицейско насилие предизвикват безпокойство.

Ученическото протестно движение започна на 17 септември в района на Париж и постепенно обхвана страната. В четвъртък демонстрациите се засилиха в редица градове, а в петък гимназисти отново блокираха учебни заведения. Задържани бяха над 1700 души, като на места се стигна до сблъсъци с полицията.

Напрежението между Франция и Иран се изостри през последните месеци. Преди две седмици иранските власти затвориха без предупреждение Центъра за френски език, свързан с френското посолство и работил в страната повече от 20 години. Техеран го обвини в „незаконна дейност".

През юли френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини Иран, че е задържал без причина двама френски дипломати за няколко часа и че единият е бил подложен на физическо насилие. Иран отхвърли тази версия, а впоследствие забрани на двамата да изпълняват служебните си задължения в страната. В отговор Париж експулсира двама ирански дипломати.

Самият Иран беше обхванат от мащабни протести миналата зима, започнали в края на декември с демонстрации срещу повишаването на цените.