Мерц от Киев към Путин: Прекратете тази безсмислена война

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Германският канцлер Фридрих Мерц призова Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна и да покаже готовност за преговори. Той отправи апела си при посещение в Киев, където руските удари няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, съобщиха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат", заяви Мерц.

Заедно с украинския президент Володимир Зеленски канцлерът посети Националната академия на науките, поразена от дрон в понеделник. Ударът и последвалият пожар унищожиха два етажа от историческата сграда. Една жена загина, а около шест души бяха ранени.

Сред руините Мерц посочи, че академията се намира в центъра на Киев, само на няколкостотин метра от германското посолство. Той определи нападенията като „ежедневни военни престъпления" и припомни, че украинската инфраструктура е подложена на постоянни удари преди зимата.

„Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат – а те трябва да замлъкнат", каза канцлерът.

По-рано тази сутрин при руска атака беше поразен и мост в северната част на украинската столица.