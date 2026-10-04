ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Верстапен: Беше доста хаотично в началото, невероя...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23672614 www.24chasa.bg

Мерц от Киев към Путин: Прекратете тази безсмислена война

2096
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентът на Украйна Володимир Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц отдават почит пред импровизирания мемориал в памет на загиналите украински защитници. СНИМКА: РОЙТЕРС

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна и да покаже готовност за преговори. Той отправи апела си при посещение в Киев, където руските удари няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, съобщиха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат", заяви Мерц.

Заедно с украинския президент Володимир Зеленски канцлерът посети Националната академия на науките, поразена от дрон в понеделник. Ударът и последвалият пожар унищожиха два етажа от историческата сграда. Една жена загина, а около шест души бяха ранени.

Сред руините Мерц посочи, че академията се намира в центъра на Киев, само на няколкостотин метра от германското посолство. Той определи нападенията като „ежедневни военни престъпления" и припомни, че украинската инфраструктура е подложена на постоянни удари преди зимата.

„Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат – а те трябва да замлъкнат", каза канцлерът.

По-рано тази сутрин при руска атака беше поразен и мост в северната част на украинската столица.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц отдават почит пред импровизирания мемориал в памет на загиналите украински защитници. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха