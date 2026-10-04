Бившият премиер на Гърция: Споразумението със София за реликвите не решава въпроса

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Връщането на 48 църковни реликви от България предизвика критики към гръцкото правителство от лявоцентристкото движение ПАСОК и бившия премиер Андонис Самарас. Според тях споразумението със София не решава въпроса с останалите реликви, за които Атина претендира, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

По силата на договореността, подписана на 29 септември от министрите на културата на двете страни, Гърция предаде на България тленните останки, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. В замяна България предостави 48 църковни реликви.

ПАСОК приветства връщането им, но заяви, че „тържествата не заместват отговорите за това, което остава там". Движението обвини кабинета на Кириакос Мицотакис, че представя връщането на няколко реликви от хиляди като триумф.

„Като премиер настоявах всичко откраднато да ни бъде върнато и за съжаление днес тръбим за отстъпление с тържества", заяви Самарас, бивш лидер на управляващата „Нова демокрация".

В отговор правителствени източници се позоваха на комюнике на Светия синод, който приветства споразумението. От кабинета определиха договореността като успех за Гърция и резултат от сътрудничеството между държавата и църквата за постигане на национални цели.

Останките на цар Самуил са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий" в Малкото Преспанско езеро.