Израел е получил данните за екипажа на „Флайдубай" преди нападението

Властите в Обединените арабски емирства са предоставили на Израел списък с пътниците и екипажа на полета на „Флайдубай", преди вторият пилот да се опита да поеме управлението и да разбие самолета. Според регионални представители израелската страна не е определила никого от списъка като потенциален риск за сигурността, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследването повдига въпроси как пилотът, гражданин на Оман, е преминал проверките. Властите вече съобщиха, че той е бил отстранен от полети в собствената си страна заради опасения за екстремистки възгледи.

Вторият пилот е опитал да извърши терористична атака по време на полета на "Флайдубай" от Дубай за Тел Авив. Това съобщи главният прокурор на Обединените арабски емирства.

Властите в ОАЕ разглеждаха станалото в сряда като предполагаем опит за терористична атака. По-рано израелското правителство също го определи по този начин, а израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот е бил повлиян от ислямистка идеология.

Помощник - пилотът нападнал командира на полета с брадва и се е опитал да поеме контрола над самолета, преди да бъде обезвреден от част от пътниците. Мъжът, чиито баща е от Оман, е имал забрана да пилотира от оманските власти заради подозрения, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престой в Сирия, откъдето е майка му.

Брадвите са част от задължителното оборудване на самолетите и при извънредни ситуации могат да се използват за разбиване или разрязване на облицовки или други препятствия.

Нападателят станал част от екипа на "Флайдубай", след като напуснал предишния си работодател "Оман Еър". Междувременно кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - "Емирейтс".

Полет FZ1073 на базираната в ОАЕ авиокомпания "Флайдубай" пътувал от Дубай за Тел Авив, когато помощник-пилотът е нападнал първия пилот. При инцидента самолетът започнал рязко да губи височина. Капитанът, който е индийски гражданин, бил тежко ранен, но успял да отвори вратата на пилотската кабина. Това позволило на пътници и членове на екипажа да обезвредят нападателя и да помогнат за овладяването на ситуацията. Впоследствие самолетът извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия.

Самолетът е бил близо до разбиване, когато командирът успял да отвори вратата на кабината. Това позволило на пътници и други хора да влязат и да обезвредят нападателя. Властите в ОАЕ определиха случилото се като „терористична атака", а помогналите пътници бяха приветствани като герои в Израел.

Случаят предизвика взаимни обвинения между израелските институции. Службата за вътрешна сигурност „Шин Бет" заяви, че Министерството на транспорта отговаря за проверката на пътническите списъци на чуждестранните полети.

Министърът на транспорта Мири Регев обаче посочи пред телевизия „Кан", че сигурността на полетите е отговорност на службите. По думите ѝ ведомството не е получило нито списък с пътниците, нито предупреждение за потенциален риск.

Допълнителен въпрос е как гражданин на Оман, която няма дипломатически отношения с Израел, е получил разрешение да изпълнява полет до Тел Авив. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви в четвъртък, че дългогодишни споразумения с чуждестранни авиокомпании забраняват такива полети на пилоти от държави без дипломатически отношения с Израел.

Не е изяснено и защо „Флайдубай" не е установила риска, свързан с втория пилот.

Според експерта по авиационна сигурност Филип Баум от британския университет „Ковънтри" проверките трябва да бъдат възможно най-задълбочени, но обменът на информация между държавите има сериозни ограничения. Той отбеляза, че системите за проверка се различават, както и видът информация, която може да бъде споделяна.